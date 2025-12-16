Cidades brasileiras onde o ônibus já é de graça: a medida é eficaz?

Belo Horizonte aderiu na última semana o programa “Domingo sem Catraca”, que oferece ônibus de graça aos domingos e feriados. O que para muitos parece uma novidade, no entanto, já é uma realidade consolidada em outras cidades brasileiras que adotaram a chamada Tarifa Zero de forma integral, ou seja, todos os dias da semana.

O modelo de financiamento varia, normalmente a prefeitura assume os custos da operação do sistema de transporte. O valor que antes era pago pelos passageiros passa a ser coberto pelo orçamento municipal, geralmente por meio de impostos já existentes.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o transporte é o segundo maior gasto dos brasileiros, atrás somente da alimentação. Isso explicita o motivo da implementação da Tarifa Zero ser tão necessária para a população.

Leia Mais

A gratuidade universal no transporte coletivo não apenas facilita o deslocamento do povo, mas também beneficia a economia local. Com mais acesso à cidade, as pessoas circulam mais, frequentam o comércio e utilizam serviços que antes eram de difícil alcance, além de reduzir o número de carros nas ruas e, consequentemente, a emissão de poluentes.

Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, em mais de 57 municípios com Tarifa Zero houve um aumento entre os empregos de cerca de 3,2% e redução nos gases de efeito de 4,1%, mostrando claros benefícios da adoção da medida.

Conheça algumas cidades com Tarifa Zero

Em 2021, havia cerca de cinquenta cidades com Tarifa Zero no Brasil. Esse número teve um aumento significativo e atualmente cerca de 136 cidades a implementaram de forma integral, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

Maricá (RJ): desde 2014 o município aderiu a Tarifa Zero, com ônibus que circulam gratuitamente para os mais de 197 mil habitantes, com uma frota operada pela própria prefeitura. Maricá foi, durante muito tempo, a maior cidade do Brasil a adotar o sistema.

Caucaia (CE): com 355 mil habitantes, é o município mais populoso a implementar a gratuidade no transporte coletivo. O programa "Bora de Graça" começou a funcionar no final de 2021, em uma resposta aos impactos da pandemia e atende toda a população local.

São Caetano do Sul (SP): a medida tornou-se vigente em outubro de 2023, beneficiando sua população estimada em 170 mil moradores com transporte gratuito em todas as linhas municipais.

Ibaté (SP): a cidade implantou a Tarifa Zero em outubro de 2023. De acordo com o site oficial da prefeitura, a medida teve o objetivo de acompanhar o crescimento do município, buscando uma melhor qualidade de vida para a população.

Vargem Grande Paulista (SP): em 2019, o município foi o primeiro da região metropolitana de São Paulo a oferecer transporte gratuito. Após a adoção, o transporte público passou de 36 mil para mais de 130 mil usuários por mês, de acordo com a prefeitura. O aumento ocasionou o acréscimo de linhas circulando.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.