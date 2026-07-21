Homem sobrevive a queda de tirolesa após trava de segurança romper

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem de 24 anos sofreu ferimentos graves ao cair de uma tirolesa na Índia. Kuber Surpur despencou de uma altura de quase 12 metros depois que a trava de segurança do equipamento se rompeu logo no início do percurso.

A tourist was injured after falling nearly 40 feet during a #zipline ride at a resort in #Karnataka's #Dandeli, with the incident captured on camera. The victim, identified as Kuber Surpur from #Vijayapura, reportedly suffered multiple fractures and nerve damage after the zipline… pic.twitter.com/KGKjbJjCto — News9 (@News9Tweets) July 20, 2026

O episódio aconteceu no Sterling River Resort, na cidade de Dandeli, em 3 de julho, e foi filmado pelo irmão da vítima. As imagens, divulgadas recentemente como parte de um processo, mostram Kuber deslizando antes de o equipamento quebrar e ele cair em segundos.

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Apesar de ter sobrevivido, o jovem sofreu fraturas nos braços e nas pernas, além de danos graves aos nervos. Ele foi levado inicialmente ao Hospital Público de Dandeli, mas a gravidade dos ferimentos exigiu sua transferência para um hospital em Miraj, onde passou por cirurgias, segundo o jornal The Sun.

Os médicos informaram à família que Kuber precisará de mais cirurgias nos braços e pernas como parte do seu longo processo de recuperação.

Acusação de negligência

A família de Kuber acusa o resort de não realizar as verificações de segurança obrigatórias antes de liberar a atração para uso. Os parentes afirmam que o estabelecimento garantiu que arcaria com 100% das despesas médicas, mas depois parou de atender às ligações.

Segundo a família, o resort não responde mais às preocupações sobre as contas do tratamento, que continuam aumentando. Eles afirmam que a tragédia "poderia ter sido facilmente evitada" e exigem que a empresa assuma a responsabilidade.

Entre os pedidos estão a suspensão permanente da licença do resort para esportes de aventura e o início de ações judiciais contra os responsáveis pelo ocorrido.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.