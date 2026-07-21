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Homem sobrevive a queda de tirolesa após trava de segurança romper

Episódio ocorreu na Índia e foi filmado pelo irmão da vítima; família acusa o resort de negligência e cobra os custos do tratamento médico

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/07/2026 12:40 - atualizado em 21/07/2026 12:41

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Homem sobrevive a queda de tirolesa após trava de segurança romper
Vídeo, divulgado como parte do processo, registra o momento da queda de Kuber Surpur da tirolesa crédito: Redes sociais

Um homem de 24 anos sofreu ferimentos graves ao cair de uma tirolesa na Índia. Kuber Surpur despencou de uma altura de quase 12 metros depois que a trava de segurança do equipamento se rompeu logo no início do percurso.

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O episódio aconteceu no Sterling River Resort, na cidade de Dandeli, em 3 de julho, e foi filmado pelo irmão da vítima. As imagens, divulgadas recentemente como parte de um processo, mostram Kuber deslizando antes de o equipamento quebrar e ele cair em segundos.

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Apesar de ter sobrevivido, o jovem sofreu fraturas nos braços e nas pernas, além de danos graves aos nervos. Ele foi levado inicialmente ao Hospital Público de Dandeli, mas a gravidade dos ferimentos exigiu sua transferência para um hospital em Miraj, onde passou por cirurgias, segundo o jornal The Sun.

Os médicos informaram à família que Kuber precisará de mais cirurgias nos braços e pernas como parte do seu longo processo de recuperação.

Acusação de negligência

A família de Kuber acusa o resort de não realizar as verificações de segurança obrigatórias antes de liberar a atração para uso. Os parentes afirmam que o estabelecimento garantiu que arcaria com 100% das despesas médicas, mas depois parou de atender às ligações.

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Segundo a família, o resort não responde mais às preocupações sobre as contas do tratamento, que continuam aumentando. Eles afirmam que a tragédia "poderia ter sido facilmente evitada" e exigem que a empresa assuma a responsabilidade.

Entre os pedidos estão a suspensão permanente da licença do resort para esportes de aventura e o início de ações judiciais contra os responsáveis pelo ocorrido.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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