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Nove mortos e 15 desaparecidos em colapso de túnel no nordeste da Índia

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AFP
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Repórter
21/07/2026 06:59

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Pelo menos nove pessoas morreram e 15 permanecem presas após o colapso de um túnel durante a construção de um projeto hidrelétrico no remoto nordeste da Índia, informaram as autoridades nesta terça-feira (21). 

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O incidente ocorreu na segunda-feira, no estado de Sikkim, no Himalaia, onde está sendo construído um túnel para um projeto de energia hidrelétrica sobre o rio Teesta. 

"Calculamos que havia cerca de 25 a 27 pessoas presas", declarou à AFP Rajiv Roka, diretor da Autoridade de Gestão de Desastres de Sikkim. "Nove corpos foram recuperados", acrescentou. 

O colapso teria sido provocado por uma explosão, cuja causa ainda não foi determinada. Além disso, a região enfrentou chuvas torrenciais nos últimos dias. 

Roka afirmou que as autoridades "não têm certeza do que causou a explosão, porque ocorreu nas profundezas do túnel" e que "provavelmente foi algo natural". 

Um vazamento de gás metano tóxico emanando de formações rochosas subterrâneas complicava os trabalhos de resgate, e apenas socorristas com cilindros de oxigênio podiam entrar, informaram as autoridades. 

"Há operações intensas de resgate em andamento, mas o problema é que há muito gás presente lá", explicou Roka. 

Ele acrescentou que uma equipe treinada em resgates em minas está a caminho para ajudar os socorristas locais. 

Acidentes em grandes canteiros de obras de infraestrutura são comuns na Índia, mas ambientalistas afirmam que o excesso de projetos de desenvolvimento vem provocando mais desastres nas zonas frágeis do Himalaia.

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sai/abh/ami/mas/mmy/jc

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