Uma criança que estava visitando Bali, na Indonésia, ficou pendurada a mais de 100m acima do nível do mar em um penhasco. Ela estava em uma tirolesa quando ficou parada no meio do caminho.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a menina aparece balançando as pernas para chegar ao outro lado. De acordo com o jornal Daily Mail, a tirolesa não tinha permissão para funcionar.

A atração se chama Flying Fox e fica em Nusa Penida, uma ilha próxima à capital da Indonésia. A criança que ficou presa era britânica.

A polícia informou que a menina ficou presa por cerca de três minutos, até conseguir se balançar para o outro lado, e não se feriu.





Como o ar soprava para o lado oposto, o corpo da menina, por ser leve, ficou parado no meio do caminho.

A polícia disse que o proprietário do brinquedo tinha permissão para estabelecer uma "atração de praia", e não uma tirolesa.

Ao Daily Mail, o chefe do corpo de bombeiros local expôs que a atração começou a funcionar em 2 de julho de maneira irregular.