Um vídeo, que circula pela web, viralizou nas redes sociais, ao exibir o momento em que um funcionário da Transnusa Airlines cai de mais de três metros de altura após ter a escada de embarque e desembarque removida da aeronave em um aeroporto na Indonésia. O acidente aconteceu no Aeroporto Internacional Soekarno Hatta, na Indonésia, na última terça-feira (14/5).





Nas imagens, é possível ver quando um dos funcionários começa a tirar a escada do Airbus A320, de matrícula PK-TLB sem saber que o amigo de voo estava prestes a sair. Após virar para a porta e dar um passo a frente, o homem cai.

Indonésia A 320 - homem cai do avião

Funcionário de terra cai do avião após escada ser retirada antes da hora no aeroporto na Indonésia, ele quebrou alguns ossos... pic.twitter.com/7RX4tOOv7U — Kleberdual (@kleberdual) May 15, 2024

Segundo informações de funcionários do aeroporto, o homem foi levado ao hospital e sofreu algumas fraturas. Por meio de nota, a empresa informou que o acidente aconteceu devido à falta de comunicação entre o oficial coordenador de voo (FC) e o oficial da escada de embarque de passageiros (PBS) do PT JAS, o que fez com que o oficial do FC desconhecesse a posição da escada ao sair da aeronave.

A TransNusa e a PT JAS informaram ainda que o agente envolvido no acidente teve tratamento médico e se está em boas condições. “A segurança é a principal prioridade da TransNusa em todos os aspectos das operações de voo. Em relação a este incidente, alinhamos com a PT JAS para reforçar os procedimentos de segurança e implementar medidas de prevenção mais rigorosas para evitar incidentes semelhantes no futuro”, diz o comunicado.

A empresa explicou ainda que estão “empenhados em melhorar os padrões de segurança e garantir que todas as atividades operacionais decorram de forma segura e tranquila”.