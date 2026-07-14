Passageiro quase é sugado em janela de avião

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Momentos de pânico marcaram um voo da Ryanair entre a Grécia e a Alemanha na última sexta-feira (10/7). Um passageiro de 61 anos quase foi sugado para fora do avião depois que uma janela se estilhaçou em pleno voo. O homem só não foi lançado para fora porque estava com o cinto de segurança afivelado e foi segurado pela esposa e por outros passageiros.

L'uomo che ha rischiato di essere risucchiato dal finestrino che si è rotto durante un volo Ryanair da Salonicco verso la Germania, scrivono i media serbi, citando quelli greci, sarebbe un cittadino serbo di 61 anni ed era cosciente ma sotto shock quando l'aereo è atterrato.… pic.twitter.com/KngOdGFugB — RTL 102.5 (@rtl1025) July 10, 2026

O Boeing 737-800 decolou de Tessalônica às 5h55, com destino à cidade de Memmingen, na Alemanha. Cerca de 30 minutos após a decolagem, quando a aeronave voava a aproximadamente 6 mil metros de altitude, os passageiros ouviram um forte estrondo.

"Percebemos imediatamente que havia ocorrido uma descompressão. Houve gritos. Por um momento, pensei que alguém tivesse aberto acidentalmente a porta de emergência", relatou um dos passageiros à Rádio Thessaloniki, segundo a AFP.

Somente depois foi constatado que uma peça do motor havia se desprendido e atingido a janela ao lado do passageiro sérvio Ljubia Karovi, de 61 anos, fazendo com que o vidro se quebrasse. Com a rápida perda de pressão na cabine, as máscaras de oxigênio foram acionadas.

"A cabeça e os ombros de um passageiro estavam para fora da janela. Felizmente, ele não havia tirado o cinto de segurança", contou uma testemunha.

A esposa dele, Svetlana Grkovi, descreveu os momentos de desespero ao veículo sérvio Nova. "A pressão puxou Ljubia. Felizmente ele estava com o cinto de segurança afivelado, mas metade do corpo dele estava para fora do avião. Reagi imediatamente e segurei as pernas dele. Pensei: 'Se morrermos, morreremos juntos'. Foi horrível", afirmou.

Segundo ela, o marido chegou a perder a consciência várias vezes durante a descompressão da cabine. Outros passageiros também ajudaram a puxá-lo de volta para dentro da aeronave.

"A esposa dele o segurou por cinco minutos para que ele não saísse. Com a ajuda de muitos passageiros, conseguiram puxá-lo de volta para dentro da cabine", disse Michalis Giannakos, presidente da Federação Pan-Helênica de Funcionários de Hospitais Públicos da Grécia.

Karovi sofreu queimaduras por atrito, ferimentos na mão e ficou em estado de choque. "A mão dele está particularmente muito ferida e ele sofreu queimaduras. Ele não consegue se comunicar e não se lembra de todo o ocorrido. O importante para mim é que ele esteja vivo", disse Svetlana.

Enquanto o caos se desenrolava na cabine, alguns passageiros acreditaram que o avião pudesse cair. "Estávamos todos usando máscaras de oxigênio e não sabíamos se sobreviveríamos", relatou um dos viajantes.

Após o incidente, o comandante decidiu retornar imediatamente a Tessalônica. O pouso foi realizado em segurança, e os passageiros desembarcaram normalmente antes de serem acomodados em outro voo para a Alemanha.

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Em nota, a Ryanair informou que a aeronave retornou ao aeroporto logo após a decolagem, depois que uma janela "se soltou durante o voo". A companhia acrescentou que um passageiro recebeu atendimento médico ainda em solo e que os demais seguiram viagem em uma aeronave substituta. As causas do incidente estão sendo investigadas pelas autoridades.