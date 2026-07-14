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ANSIEDADE

Medo de voar? 5 técnicas de relaxamento para ter uma viagem tranquila

Veja exercícios de respiração e dicas práticas para controlar a ansiedade e o estresse durante voos e esperas em aeroportos

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
14/07/2026 10:22 - atualizado em 14/07/2026 10:37

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Medo de voar? 5 técnicas de relaxamento para ter uma viagem tranquila
Com as estratégias certas, a vista de um voo tranquilo sobre as nuvens pode se tornar uma experiência prazerosa e sem ansiedade crédito: Freepik

Embarcar em um avião muitas vezes pode causar estresse e medo. Felizmente, existem estratégias para gerenciar a ansiedade e tornar a experiência de voar mais calma. É possível aplicar técnicas simples que ajudam a controlar o nervosismo desde o momento do check-in até o pouso e o segredo está em preparar a mente e o corpo para a jornada.

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O que é aerofobia?

A aerofobia, conhecida popularmente como medo de voar, é um transtorno de ansiedade caracterizado por um pavor intenso e irracional de viajar de avião. Não se trata de um simples nervosismo pré-voo, mas de uma fobia específica que pode gerar sintomas físicos e ataques de pânico.

Como controlar o medo de voar?

Controlar o medo de voar envolve uma combinação de preparação mental e técnicas de relaxamento. Evitar gatilhos de estresse e praticar exercícios de respiração podem ajudar no processo. A seguir, listamos cinco dicas práticas para ajudar você a ter uma viagem mais tranquila.

5 técnicas para ter um voo tranquilo

  1. Informe-se sobre o funcionamento do avião: muitos medos vêm do desconhecido. Pesquisar sobre como os aviões funcionam, o que causa turbulência e os rígidos protocolos de segurança da aviação pode trazer uma sensação de controle e diminuir a ansiedade. A aviação comercial é o meio de transporte mais seguro, com índices de acidentes extremamente baixos. Saber que os ruídos e movimentos são normais ajuda a evitar o pânico.

  2. Pratique a respiração diafragmática: antes e durante o voo, concentre-se em sua respiração. Inspire lentamente pelo nariz contando até quatro, segure o ar por alguns segundos e expire suavemente pela boca, ajudando a diminuir a frequência cardíaca e a acalmar o sistema nervoso.

  3. Prepare uma boa distração: leve consigo algo que prenda sua atenção de forma positiva. Pode ser um livro, uma playlist de músicas relaxantes, um filme que você queira muito assistir ou um podcast. Manter a mente ocupada é uma das formas mais eficientes de desviar o foco da ansiedade.

  4. Evite cafeína e bebidas alcoólicas: substâncias estimulantes como a cafeína podem aumentar os níveis de ansiedade e agitação. Já o álcool, embora possa parecer relaxante no início, pode causar efeito rebote de ansiedade à medida que seu efeito depressor passa, além de causar desidratação. Opte por água e chás calmantes.

  5. Visualize o sucesso da sua viagem: feche os olhos por alguns minutos e imagine cada etapa da sua viagem acontecendo de forma calma e segura. Pense no avião decolando suavemente, no voo tranquilo e, principalmente, na sua chegada ao destino, encontrando pessoas queridas ou aproveitando o local.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

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