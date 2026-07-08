O controle emocional em momentos de crise é fundamental. A capacidade de gerenciar o medo e o estresse é importante para saber como agir quando colocado sob forte pressão. Manter a calma quando o corpo e a mente entram em alerta máximo é um desafio, mas existem técnicas que ajudam a restabelecer o equilíbrio.

O primeiro passo é entender o que acontece fisiologicamente durante uma crise de pânico para, então, aplicar estratégias que reduzam a intensidade dos sintomas e permitam uma tomada de decisão mais clara.

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O que é um ataque de pânico?

Um ataque de pânico é uma onda súbita de medo intenso ou desconforto que atinge um pico em minutos. Durante esse período, podem ocorrer sintomas físicos como palpitações, sudorese, tremores, falta de ar e uma sensação de perigo iminente ou perda de controle.

Como manter a calma em situações de pânico?

Para gerenciar uma crise, o foco deve ser trazer a mente de volta ao presente e regular as reações do corpo. Algumas ações práticas podem ser aplicadas imediatamente para ajudar a controlar a situação. Confira as principais dicas:

Controle a respiração : a hiperventilação é comum e agrava a sensação de pânico. Tente inspirar lentamente pelo nariz contando até quatro, segure o ar por um ou dois segundos e expire suavemente pela boca contando até seis. Isso ajuda a diminuir a frequência cardíaca.

Use a técnica de aterramento: para se conectar com o ambiente e sair do estado mental de pavor, concentre-se nos seus sentidos. Identifique cinco coisas que você pode ver, quatro que pode tocar, três que pode ouvir, duas que pode cheirar e uma que pode provar.

Reconheça e aceite a sensação: em vez de lutar contra o pânico, reconheça o que está sentindo. Palavras de consolação para si mesmo podem diminuir o medo do próprio medo.

Foque em uma tarefa simples: se possível, concentre toda a sua atenção em uma única ação, por mais básica que seja. Pode ser amarrar os sapatos ou descrever um objeto próximo em detalhes.

Qual a diferença entre medo e pânico?

O medo é uma resposta emocional a uma ameaça real e identificável, funcionando como um mecanismo de sobrevivência. Já o pânico é uma reação de medo mais intensa e avassaladora, que pode ocorrer de forma inesperada e, muitas vezes, sem um perigo aparente que a justifique.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata