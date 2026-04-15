Trânsito: como controlar o estresse e a ansiedade

Ficar preso em um congestionamento pode causar estresse e ansiedade, principalmente para motoristas. O barulho e tempo “perdido” podem transformar essa experiência em algo que afete diretamente a saúde mental e física das pessoas.

Técnicas e práticas podem servir como apoio para gerenciar essas emoções e evitar que a situação saia do controle. Adotar algumas estratégias simples pode fazer toda a diferença entre chegar ao destino esgotado ou manter o equilíbrio, mesmo diante do caos no trânsito.

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Técnicas para manter a calma no volante

A primeira e mais eficaz estratégia é o controle da respiração, pois quando o nervosismo aumenta, a tendência é respirar de forma curta e rápida. Inverta esse processo inspirando lentamente pelo nariz por quatro segundos, sentindo o abdômen expandir. Segure o ar por dois segundos e, em seguida, solte-o pela boca lentamente por seis segundos. Repetir esse ciclo algumas vezes ajuda a diminuir os batimentos cardíacos e a acalmar o sistema nervoso.

Se você costuma ouvir noticiários que podem aumentar a tensão, busque trocar por um podcast sobre um tema que lhe interessa, um audiolivro ou uma playlist de músicas de seu interesse, pois o estímulo auditivo também é um aliado nesses momentos. A distração positiva ajuda o cérebro a se desligar do fator estressante e a focar em algo mais agradável e produtivo.

Por fim, pratique o relaxamento muscular progressivo. Por exemplo, com as mãos no volante, contraia os músculos dos ombros, segurando a tensão por cinco segundos, e depois relaxe completamente. Faça o mesmo com as mãos, apertando o volante com força e depois soltando. Essa alternância entre tensão e relaxamento ajuda a liberar a carga física acumulada pelo estresse.

Além das técnicas de relaxamento, o planejamento pode reduzir o estresse inicial. Antes de sair, verifique rotas alternativas, tenha água e um lanche leve no carro e, se possível, avise sobre possíveis atrasos para diminuir a pressão da pontualidade.

Lembre-se que buzinar ou se irritar com outros motoristas não acelera o fluxo. Aceitar o que você não pode mudar é o primeiro passo para proteger seu bem-estar e manter a calma é uma escolha ativa que beneficia sua saúde e a segurança de todos na via.

Essas técnicas são estratégias de autoajuda para situações cotidianas. Em casos de ansiedade intensa ou transtornos diagnosticados, busque acompanhamento profissional com psicólogo ou psiquiatra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria