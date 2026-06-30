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Uma tática mental para vencer a ansiedade antes de uma tarefa difícil

Uma técnica de visualização e respiração pode ajudar a acalmar a mente e melhorar seu foco antes de uma prova ou apresentação

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
30/06/2026 18:35

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Uma tática mental para vencer a ansiedade antes de uma tarefa difícil
A técnica de respiração controlada ajuda a acalmar a mente, diminuindo a ansiedade antes de desafios importantes. crédito: Pexels/ Luis Morales Torres

Aquele frio na barriga antes de uma apresentação importante ou o branco na hora da prova são reações comuns da ansiedade. Para lidar com essa pressão, uma tática mental que combina respiração controlada e visualização positiva tem se mostrado eficaz para acalmar a mente e melhorar o foco em momentos decisivos. A técnica é simples e pode ser praticada minutos antes de qualquer desafio.

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O método funciona ao interromper o ciclo de pensamentos negativos que alimenta o nervosismo. Ao focar na respiração, você ativa o sistema nervoso parassimpático, o sistema responsável pelo relaxamento do corpo, que ajuda a desacelerar o ritmo cardíaco e promover uma sensação de calma. A visualização, por sua vez, prepara o cérebro para o sucesso, criando um ensaio mental positivo do que está por vir.

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Essa abordagem desloca a atenção do medo do fracasso para a confiança na própria capacidade. Em vez de se preocupar com o que pode dar errado, o cérebro passa a se concentrar em um roteiro de sucesso, o que diminui a tensão muscular e aumenta a clareza mental para executar a tarefa.

Como aplicar a tática passo a passo

Para colocar a estratégia em prática, siga estes quatro passos simples. O ideal é reservar de cinco a dez minutos em um local tranquilo antes da sua tarefa.

  1. Encontre um lugar tranquilo: sente-se confortavelmente com a coluna ereta, feche os olhos e relaxe os ombros. O objetivo é minimizar as distrações externas para focar no seu estado interno.

  2. Concentre-se na respiração: Inspire lentamente pelo nariz contando até quatro, segure a respiração contando até sete e, em seguida, expire suavemente pela boca contando até oito. Essa é a conhecida técnica 4-7-8. Repita esse ciclo por alguns minutos até sentir seu corpo relaxar.

  3. Visualize o sucesso: com a respiração já controlada, comece a criar uma imagem mental detalhada da sua performance. Imagine-se executando a tarefa com calma, confiança e precisão. Visualize o resultado positivo, como receber um elogio após a apresentação ou sentir-se satisfeito ao final da prova.

  4. Ancore a sensação positiva: foque na sensação de alívio e orgulho que essa imagem de sucesso proporciona. Deixe que esse sentimento preencha seu corpo e sua mente, substituindo a ansiedade. Ao abrir os olhos, leve essa confiança com você para a tarefa.

É importante ressaltar que essas técnicas são complementares e não substituem o acompanhamento profissional em casos de ansiedade clínica ou transtornos diagnosticados.

A prática regular desta técnica, por ao menos alguns minutos diários, pode transformar a maneira como você encara situações de pressão. Com o tempo, o cérebro aprende a associar esses desafios a um estado de calma e preparação, tornando a resposta à ansiedade menos intensa e mais gerenciável em diversas áreas da vida profissional e pessoal.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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