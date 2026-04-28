Como controlar a ansiedade antes da prova do vestibular? Veja 5 técnicas

Na reta final de preparação para o vestibular, a pressão por um bom resultado pode transformar a ansiedade em uma grande inimiga. Sentir o coração acelerado, ter dificuldade para se concentrar ou sofrer com pensamentos negativos são sinais de que o nervosismo está tomando o controle, o que pode comprometer todo o esforço de meses de estudo.

Controlar essa tensão, no entanto, é uma habilidade que pode ser desenvolvida com práticas simples e eficazes, capazes de ativar o sistema nervoso parassimpático, responsável pelo relaxamento. Adotar algumas técnicas de organização mental pode fazer toda a diferença para manter a calma e garantir que seu conhecimento seja colocado em prática no dia do exame.

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5 técnicas para gerenciar a ansiedade

Exercícios de respiração, foco no presente e planejamento são ferramentas poderosas para atravessar essa fase com mais tranquilidade. Confira cinco estratégias que podem ser aplicadas agora mesmo.

Pratique a respiração diafragmática: quando a ansiedade surge, a respiração tende a ficar curta e rápida. Para reverter esse quadro, sente-se em uma posição confortável e inspire lentamente pelo nariz, contando até quatro, enquanto expande o abdômen. Segure o ar por quatro segundos e solte o ar pela boca, contando até seis. Repita o processo por alguns minutos até sentir o ritmo cardíaco diminuir. Conecte-se com o presente (Aterramento): a ansiedade muitas vezes é alimentada por preocupações com o futuro. Para quebrar esse ciclo, use a técnica de "aterramento" (ou grounding), como o método 5-4-3-2-1: identifique cinco coisas que você pode ver, quatro que pode tocar, três que pode ouvir, duas que pode cheirar e uma que pode saborear. Esse exercício ancora a mente no presente e desvia a atenção dos pensamentos negativos. Faça uma visualização positiva: tire alguns minutos para imaginar o dia da prova de forma positiva. Visualize-se chegando ao local com calma, lendo as questões com atenção e encontrando as respostas com segurança. Construir essa imagem mental ajuda a familiarizar o cérebro com um cenário de sucesso, reduzindo o medo do desconhecido. Organize a véspera do exame: deixar tudo para a última hora é um gatilho para o estresse. Um dia antes da prova, separe todos os materiais necessários: documento de identidade, canetas, lanche e água. Confirme o endereço do local de prova e planeje o trajeto com antecedência. Ter o controle sobre esses detalhes práticos libera a mente de preocupações extras. Estabeleça pausas estratégicas: estudar de forma ininterrupta leva ao esgotamento mental e físico. A cada 50 minutos de estudo, faça uma pausa de 10 minutos. Levante-se, alongue o corpo, beba um copo de água ou simplesmente olhe pela janela. Esses pequenos intervalos são essenciais para oxigenar o cérebro e manter os níveis de estresse sob controle.

Lembre-se que a eficácia dessas técnicas aumenta com a prática regular. Procure treinar os exercícios nos dias que antecedem a prova para que eles se tornem um recurso natural e acessível no momento de maior nervosismo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.