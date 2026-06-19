5 exercícios de respiração para acalmar o coração e a mente
Em momentos de estresse, controlar a respiração é uma ferramenta poderosa; aprenda técnicas simples que você pode fazer em qualquer lugar para relaxar
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Sentir o coração acelerado em meio a um dia agitado ou antes de um evento importante é uma resposta comum do corpo ao estresse e à ansiedade. Nessas horas, uma das ferramentas mais eficazes para recuperar o controle está ao alcance de todos e não custa nada: a respiração. Aprender a modular o ritmo respiratório é uma maneira direta de acalmar o sistema nervoso e, consequentemente, a mente.
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Quando respiramos de forma lenta e profunda, enviamos um sinal ao cérebro de que está tudo bem, ativando a resposta de relaxamento do corpo. Isso ajuda a diminuir a frequência cardíaca, a pressão arterial e a tensão muscular. O melhor de tudo é que essas técnicas, baseadas em práticas validadas por profissionais de saúde, podem ser praticadas em qualquer lugar, de forma discreta, oferecendo um alívio quase imediato.
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A seguir, conheça cinco exercícios simples para acalmar o coração e a mente.
Respiração diafragmática
Também conhecida como respiração abdominal, é a base para o relaxamento. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Coloque uma mão no peito e a outra sobre a barriga. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o abdômen se expandir. O peito deve se mover o mínimo possível. Em seguida, expire suavemente pela boca, sentindo a barriga se contrair. Pratique por 3 a 5 minutos, ou até sentir-se mais calmo.
Técnica 4-7-8
Este método é especialmente útil para quem tem dificuldade em adormecer. Sente-se com as costas retas. Expire todo o ar dos pulmões. Inspire silenciosamente pelo nariz contando até quatro. Prenda a respiração contando até sete. Por fim, expire completamente pela boca, fazendo um som suave, enquanto conta até oito. Repita o processo de três a quatro vezes.
Respiração quadrada
Ideal para restaurar o foco, essa técnica visualiza um quadrado. Inspire pelo nariz por quatro segundos. Segure o ar nos pulmões por mais quatro segundos. Expire lentamente pelo nariz por quatro segundos. Faça uma pausa de quatro segundos antes de inspirar novamente. O ritmo equilibrado ajuda a regular o sistema nervoso e a clarear os pensamentos. Continue este padrão por 5 a 10 ciclos completos.
Respiração alternada pelas narinas
Essa prática ajuda a equilibrar os dois hemisférios do cérebro, promovendo calma e concentração. Sente-se em uma posição confortável. Use o polegar direito para fechar a narina direita e inspire profundamente pela narina esquerda. Depois, use o dedo anelar direito para fechar a narina esquerda, solte o polegar e expire pela narina direita. Inspire pela direita, feche-a e expire pela esquerda. Continue alternando por cerca de 3 a 5 minutos.
Respiração consciente
A forma mais simples de acalmar a mente é focar no momento presente. Encontre uma posição confortável e feche os olhos, se desejar. Comece a prestar atenção na sua respiração natural, sem tentar alterá-la. Observe a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas, o movimento do peito e do abdômen. Se a mente divagar, gentilmente traga o foco de volta à respiração. Dedique de 2 a 5 minutos a esta prática para começar.
É importante notar que, embora essas técnicas sejam seguras para a maioria das pessoas, quem possui condições respiratórias específicas, como asma ou DPOC, deve consultar um profissional de saúde antes de iniciar uma nova prática.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.