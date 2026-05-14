Medo de voar? 7 dicas para ter uma viagem tranquila

Notícias sobre acidentes aéreos podem intensificar um receio bastante comum: o medo de voar. A ansiedade antes e durante o voo é uma realidade para muitas pessoas, mas existem estratégias eficazes para tornar a experiência mais tranquila e segura.

O primeiro passo é entender que a aviação é o meio de transporte mais seguro do mundo. As estatísticas mostram que a probabilidade de um acidente é extremamente baixa. Manter esse dado em mente ajuda a racionalizar o medo e a colocar os riscos em perspectiva, combatendo pensamentos catastróficos que alimentam o nervosismo.

Leia Mais

Controlar as reações do corpo também é fundamental. A ansiedade dispara respostas físicas, como coração acelerado e respiração curta. Praticar exercícios de respiração profunda, inspirando lentamente pelo nariz e expirando pela boca, ajuda a diminuir o ritmo cardíaco e a promover uma sensação de calma. Essa técnica pode ser usada antes do embarque e sempre que a tensão aumentar durante o voo.

Para quem busca formas práticas de lidar com a fobia, separamos algumas dicas recomendadas por profissionais da aviação e da saúde mental.

7 dicas para ter uma viagem de avião mais calma

Informe-se sobre o voo: entender os sons e os movimentos normais de uma aeronave reduz a chance de pânico. O barulho do trem de pouso sendo recolhido ou a sensação de turbulência leve são procedimentos padrão e seguros. Escolha bem seu assento: se a sensação de altura incomoda, evite a janela. Assentos no corredor podem dar uma sensação de maior liberdade, enquanto os localizados sobre as asas do avião tendem a sentir menos os efeitos da turbulência. Converse com a tripulação: ao embarcar, avise discretamente um comissário de bordo sobre seu medo. Eles são treinados para lidar com passageiros ansiosos e podem oferecer apoio e informações que tranquilizam durante a viagem. Prepare uma distração: não conte apenas com o sistema de entretenimento da companhia. Leve um livro que prenda sua atenção, baixe filmes, séries ou playlists de músicas relaxantes em seu celular. Focar em outra atividade tira a atenção dos gatilhos de ansiedade. Evite estimulantes: café, bebidas energéticas e álcool podem aumentar os níveis de ansiedade e intensificar as reações do corpo ao estresse. Opte por água, chás calmantes e sucos naturais antes e durante o voo. Use roupas confortáveis: peças apertadas ou inadequadas para a temperatura da cabine podem gerar desconforto físico, o que acaba por aumentar o estresse mental. Vista-se em camadas para se adaptar facilmente. Visualize o destino: em vez de focar nos medos associados ao voo, concentre seus pensamentos no propósito da viagem. Pense nas pessoas que irá encontrar, nos lugares que vai conhecer ou no trabalho que irá realizar. Mudar o foco para um objetivo positivo ajuda a diminuir a importância do trajeto. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.