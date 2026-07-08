Trump não usará o Air Force One que o Catar lhe deu para retornar a Washington

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (8) que não usará o novo Air Force One, um Boeing 747 que recebeu de presente do Catar, para retornar a Washington após a cúpula da Otan.

Após chegar à capital turca na terça-feira a bordo desta aeronave, ele retornará em outro Air Force One.

"Ele voará pela Europa, passando por duas ou três grandes bases militares, onde poderemos mostrá-lo ao povo, e eu retornarei por meios normais", declarou.

Isso permitirá "que os soldados o vejam, porque é realmente magnífico", acrescentou, mantendo-se vago sobre os motivos dessa mudança de última hora.

Oferecido pelo Catar e avaliado em várias centenas de milhões de dólares, o avião levanta questões significativas, especialmente em relação aos limites dos presentes que um presidente pode receber de potências estrangeiras.

Também levanta preocupações de segurança, dado o uso desta aeronave, originalmente pertencente a um governo estrangeiro e destinada a desempenhar o papel altamente sensível de avião presidencial.

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