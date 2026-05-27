Menino foge de injeção e acaba pendurado a 10m de altura

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um menino de 3 anos foi resgatado após ficar preso do lado de fora de um prédio residencial na cidade de Zhangye, na província de Gansu, no Noroeste da China. Segundo relatos divulgados por veículos locais, a criança tentou fugir de uma injeção e acabou escalando uma janela do apartamento. O caso aconteceu no dia 6 de maio, mas o vídeo do resgate viralizou nesta semana nas redes sociais.

As imagens mostram o menino vestindo apenas fralda e camiseta em pé sobre uma estreita estrutura acima de uma janela no terceiro andar do edifício, a cerca de 10 metros de altura. Enquanto tentava se equilibrar, segurava um cabo metálico.

Moradores da região relataram que ouviram a criança chorando e pedindo ajuda. Ao perceberem a gravidade da situação, pessoas que estavam próximas tentaram improvisar um resgate utilizando uma escada. No entanto, o equipamento não alcançava a altura necessária.

A polícia informou que recebeu uma chamada de emergência por volta das 6h40 da manhã e enviou equipes ao local. Ao chegar, os agentes dividiram as tarefas: enquanto uma equipe montava medidas de segurança na parte inferior do prédio para reduzir riscos em caso de queda, outra subiu para tentar alcançar o menino.

No vídeo, dois homens aparecem deitados na borda do telhado do andar superior enquanto esticam os braços em direção à criança. Um deles segura o menino pelo braço enquanto o outro ajuda a puxá-lo para cima até colocá-lo em segurança.

Entre os participantes do resgate estava Wang Duohong, comerciante da região, que atuou ao lado das equipes de segurança. "Na hora, eu nem pensei em sentir medo. Só fiquei preocupado ao ver uma criança tão pequena ali fora", declarou à imprensa local.

Zhang Weilong, assistente policial que participou da operação, relatou que a situação exigia rapidez. "Quando nosso grupo chegou, percebemos que a situação era extremamente urgente. Ao alcançarmos a plataforma pela janela, vimos que a criança estava apenas entre 20 e 30 centímetros abaixo dela. Rapidamente me inclinei e, com a ajuda de cidadãos que estavam no local, conseguimos puxá-la para cima em segurança", afirmou.

As circunstâncias que levaram a criança a ficar do lado de fora do prédio, no entanto, ainda aparecem em versões diferentes. Além de tentar escapar da injeção, os veículos de imprensa apontam que o menino ficou sozinho em casa enquanto familiares saíram para comprar algo e, em algum momento, escalou uma janela.

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Já outra versão divulgada pela imprensa local aponta que a criança estaria brincando próximo à janela quando escorregou e acabou presa do lado externo do prédio. Apesar dos momentos de tensão, o menino não sofreu ferimentos. Após o resgate, ele foi entregue ao avô e, segundo relatos, teve o estado emocional estabilizado pouco tempo depois.