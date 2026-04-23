Menina encontra anfíbio ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Uma menina de 10 anos apaixonada pela natureza encontrou um anfíbio ameaçado de extinção debaixo de uma ponte.

Melanie Hill disse que a filha, Evie, descobriu o axolote mexicano de cerca de 23 centímetros enquanto passavam o dia perto do rio Ogmore, em Bridgend, País de Gales, a cerca de 30 km da capital, Cardiff.

Ela afirmou que Evie estava "sempre encontrando coisas" como tritões e insetos, mas que a descoberta do axolote foi uma surpresa.

Segundo especialistas, trata-se do primeiro registro documentado de um axolote encontrado em estado selvagem no Reino Unido. Restam apenas entre 50 e 1.000 indivíduos no mundo na natureza.

Os axolotes passaram a ser mais procurados como animais de estimação nos últimos anos depois de serem introduzidos em videojogos como Minecraft e Roblox.

Evie viu o axolote pálido pela primeira vez, aninhado entre as pedras, após levantar um tapete descartado nas águas rasas do rio Ogmore.

Ela estava brincando na água sob a chamada Dipping Bridge, na entrada da vila de Merthyr Mawr, quando percebeu que a criatura tinha feridas na cauda e no estômago.

"Eu desci até a margem e havia esse axolote ali", disse Evie. "Eu o peguei e levei comigo."

Melanie contou que a família estava viajando pelo País de Gales em uma van no momento e tinha visto pessoas recomendando este local de beleza natural na internet.

"As crianças estavam perto da água, olhando em volta, e de repente tudo mudou."

"Dá para imaginar a minha surpresa, eu não acreditava", acrescentou.

A família decidiu encurtar as férias para levar o axolote para a casa deles em Leicester, dando-lhe o nome de Dippy, em homenagem ao local onde Evie o encontrou.

Chris Newman, diretor do National Centre for Reptile Welfare, afirmou que Evie provavelmente salvou a vida de Dippy ao encontrá-lo.

Melanie Hill Evie disse que todos na escola acham o novo animal de estimação fascinante

A descoberta, inicialmente, não surpreendeu Melanie, que diz que a filha tem fascínio pela natureza.

Mas rapidamente caiu a ficha de que não se tratava de um achado comum para um passeio de um dia ao sul do País de Gales.

"Venho dizendo à Evie todo esse tempo que aquelas criaturas que ela vê no YouTube não são reais."

"E aqui estou eu com uma delas na minha cozinha", disse.

Melanie contou que não sabia que os axolotes "podiam crescer tanto".

Segundo especialistas, eles podem atingir até 30 centímetros de comprimento, mas, em média, crescem cerca de 23 centímetros.

BBC Evie encontrou o axolote durante uma viagem em família ao sul do País de Gales

Melanie disse que eles passaram "horas" pesquisando como manter o axolote saudável e que "não se arrependem" de tê-lo levado para casa.

"Temos um aquário muito maior e pretendemos montá?lo para que ele possa ser transferido", acrescentou.

Após buscar orientação especializada, a família foi informada de que tem permissão para manter o axolote em casa.

Dippy também virou uma sensação na escola, já que Evie mostra o novo animal de estimação aos colegas.

"Todo mundo na escola fica fascinado com a história do Dippy", disse ela.

"Eu acho isso muito interessante."

Um aumento de popularidade impulsionado pelos videogames

Os axolotes tornaram?se mais populares como animais de estimação nos últimos anos porque aparecem em jogos como Minecraft e Roblox.

A Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Animais (RSPCA, na sigla em inglês) afirmou que isso tem causado preocupação, já que muitas pessoas subestimam o quão difícil é cuidar deles, o que faz com que alguns proprietários sejam incapazes de cuidar do anfíbio adequadamente.

Ros Clubb, da instituição de caridade, disse: "Há muitos axolotes jovens e seus ovos sendo anunciados para venda online, então tememos que eles estejam se tornando mais populares entre as crianças."

"Eles não são animais fáceis de manter, e comprar qualquer animal nunca deve ser uma compra por impulso", acrescentou.

Ele afirmou ainda que cuidar de axolotes pode ser "muito desafiador", pois eles têm, em cativeiro, as mesmas necessidades ambientais, alimentares e comportamentais que têm na natureza.

Melanie Hill Evie fez a descoberta perto da Dipping Bridge, em Merthyr Mawr, País de Gales

O que você deve fazer com um animal ameaçado de extinção?

Os axolotes costumavam ser encontrados em abundância no México, mas a expansão urbana e o declínio das chinampas — ilhas agrícolas — reduziram drasticamente o seu habitat.

Eles prosperaram em cativeiro e são comumente usados como animais de aquário, atrações de zoológicos e até mesmo em moedas mexicanas.

Mas, na natureza, estão perigosamente perto de desaparecer para sempre.

Descobertas de criaturas como Dippy devem sempre ser comunicadas às autoridades.

O diretor do Centro Nacional para o Bem-Estar dos Répteis (National Centre for Reptile Welfare), Chris Newman, afirmou que não havia registros de avistamentos de axolotes mexicanos no Reino Unido ou no mundo, acrescentando que Evie provavelmente salvou a vida dele.

"Esta é uma situação bastante única, e acho que a jovem teve um olhar atento para realmente percebê?lo", disse.

"Ela fez algo notável ao encontrá?lo."

Sem a ajuda dela, disse Newman, o axolote teria poucas chances de sobreviver por muito tempo, então ela "fez um grande favor a ele" ao capturá?lo.

"Isso não é pouca coisa", acrescentou.

"Eles são bastante escorregadios, então acho que ela se saiu muito bem."

Este texto foi traduzido e revisado por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA, como parte de um projeto piloto

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