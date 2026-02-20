Assine
Sem energia elétrica e banheiros: ilha remota no País de Gales anuncia vagas de emprego

    Outra das três oportunidades é voltada para um casal ou família com experiência em atividades rurais.

     Foto: Saplings on Bardsey Island by David Bremner
    Essa vaga é para começar em setembro de 2026 e prevê um período de transição ao longo do ano.

     Foto: Carreg Bach, Bardsey Island by David Bremner
    A passagem custa em torno de 50 libras (R$ 362, na cotação atual), e as travessias dependem das condições climáticas e da procura.

     Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
    Atualmente, além dos poucos moradores humanos, a ilha é lar de cerca de 200 focas-cinzentas e 300 ovelhas, além de voluntários e trabalhadores sazonais que passam períodos no local.

     Foto: Flickr - gailhampshire
    Com cerca de 2,5 km de extensão, Ynys Enlli também abriga uma Reserva Natural Nacional e uma Área de Especial Interesse Científico.

     Foto: Welsh Mountain Ewe, Bardsey Island by Rude Health
