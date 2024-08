O brasileiro Felipe David, de 29 anos, ganhou fama internacional após salvar a vida de um menino de seis anos que corria risco de cair da varanda de um apartamento no segundo andar de um prédio em Alicante, na Espanha, nessa quarta-feira (21/8). O garoto havia subido no corrimão e estava pendurado quando Felipe conseguiu colocá-lo para dentro da casa.





O momento foi filmado por pedestres que passavam no local e divulgado nas redes sociais. Felipe, que trabalha ao lado do imóvel em que a criança estava, pulou e conseguiu alcançá-la, empurrando-a para cima, para que ela conseguisse voltar para o apartamento.









Conforme relatou à rádio Alicante, o brasileiro estava prestes a ir para casa quando ouviu gritos. No primeiro momento, ele pensou que era uma briga, mas logo entendeu o risco. "Ouvi pessoas gritando lá embaixo, olhei pela janela e vi que o menino estava com metade do corpo para fora. Eu era a pessoa mais próxima e estava prestes a voltar para casa", contou.





O brasileiro logo pulou da janela da casa onde estava trabalhando e alcançou, por uma fresta da fachada, a varanda onde a criança estava. 'Rapidamente agarrei a camisa da criança para que ela não se assustasse e caísse, e a empurrei para dentro de casa', relatou à agência EFE.











Ele revelou que lembrou do próprio filho, de 7 anos, naquele momento. Segundo Felipe, o menino é autista e não sabia do risco que corria. Os pais e um irmão estavam dormindo no apartamento e não perceberam o incidente.





Ao entrar na casa depois de resgatar a criança, ele encontrou os responsáveis pelo menino, que ficaram sabendo naquele momento sobre o que havia acontecido. "Eles estavam muito assustados' — contou — dizendo que os pais foram extremamente gratos.











O menino aparentemente estava brincando com um dos irmãos quando abriu a janela e, em poucos segundos, caiu. Segundo a imprensa local, ele é francês e passa férias com a família na Espanha. Além dos pais, a Polícia Nacional parabenizou Felipe pelo resgate.