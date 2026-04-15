Mulher faz ‘chover dinheiro’ ao jogar R$ 1 milhão pela janela; assista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ditado diz que dinheiro não cai do céu. Mas uma cena registrada nessa terça-feira (14/4), em Shantou, na China, mostra que isso não é verdade. Uma mulher foi flagrada jogando grandes quantias de dinheiro da sacada de um apartamento, provocando uma verdadeira “chuva de notas” e uma corrida de pedestres para recolher o valor espalhado pelas ruas.

O caso aconteceu no distrito de Longhu, em um complexo residencial de alto padrão. Vídeos mostram a mulher arremessando repetidamente maços de dólares de Hong Kong, incluindo notas de HK$ 1.000 (cerca de R$ 640), que se espalharam pelo condomínio e pela rua.

Surpresos, moradores e transeuntes passaram a recolher o dinheiro que caía do céu, com alguns chegando a juntar várias notas. Testemunhas relataram que o ato durou vários minutos e transformou a área em um cenário caótico, com pessoas disputando as cédulas.

O valor total envolvido ainda não foi confirmado oficialmente, mas segundo a imprensa internacional, a quantia pode chegar a até HK$ 2 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,28 milhão.

De acordo com a administração do condomínio, o dinheiro é autêntico e parte dele já foi devolvida por outros moradores. A mulher é residente do local e o motivo para fazer chover dinheiro não foi descoberto.

Alguns portais falam que o episódio pode ter sido motivado por uma discussão familiar. O Daily Mail chegou a publicar que o evento ocorreu após ela brigar com o marido. No entanto, a informação não foi confirmada pelas autoridades.

Equipes da polícia e do corpo de bombeiros foram acionadas e estiveram no local após o ocorrido. A Delegacia de Zhuchi, vinculada ao Departamento de Segurança Pública do distrito, informou que a situação foi controlada e que o caso está sob investigação.

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As autoridades pediram que qualquer pessoa que tenha recolhido dinheiro devolva as cédulas à polícia ou à administração do condomínio.