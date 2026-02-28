Avião carregado de dinheiro cai na Bolívia e deixa ao menos 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram após um avião da Força Aérea da Bolívia que transportava dinheiro cair na cidade de El Alto, no oeste da Bolívia, na noite desta sexta-feira (27), segundo a imprensa local.

O acidente aconteceu às 18h20 (19h20 no horário de Brasília), quando a aeronave chegava ao Aeroporto Internacional de El Alto após sair da cidade de Santa Cruz de la Sierra, informou a autoridade de controle de tráfego aéreo da Bolívia.

Segundo o Ministério da Defesa, o modelo C-130 Hércules envolvido no acidente transportava cédulas de dinheiro destinadas ao Banco Central da Bolívia.

A aeronave teria saído da pista e atingido veículos em uma rodovia próxima.

"Minha irmã me contou que estava no carro quando o avião caiu. Um pneu da aeronave caiu sobre o carro, e ela ficou ferida porque o impacto atingiu sua cabeça, então a levamos às pressas para o hospital", disse uma pessoa à agência de notícias Reuters.

Imagens do local do acidente mostraram o avião destruído no chão, além de veículos danificados.

O aeroporto foi fechado temporariamente e uma investigação aberta.

Segundo a imprensa local, diversas pessoas tentaram pegar cédulas que estavam caídas no chão.

O Ministério da Defesa alertou que as cédulas não tinham poder de compra e que recolhê-las ou utilizá-las é crime.

"A população é orientada a manter distância e permitir que as autoridades façam seu trabalho", acrescentou o órgão em comunicado.

