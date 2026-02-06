Acidente de ônibus deixa pelo menos sete mortos no oeste da Bolívia
Um acidente de ônibus deixou pelo menos sete mortos no oeste da Bolívia, depois que o veículo despencou por uma encosta de cerca de 150 metros, informou a polícia nesta sexta-feira (6).
O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira em uma estrada na localidade de Mocomoco, situada a cerca de 200 quilômetros ao norte de La Paz, capital administrativa do país, para onde o ônibus se dirigia, segundo a imprensa local.
"Conseguimos apurar que há sete pessoas falecidas", disse à emissora Unitel o coronel Freddy Valda, da polícia rural e de fronteira.
O oficial mencionou que não foi possível identificar os mortos, pois os próprios camponeses da região "teriam retirado os corpos e os levado para suas comunidades".
Também não se sabe o número de feridos, visto que eles foram levados para as cidades de La Paz e El Alto antes da chegada da polícia, indicou Valda.
As forças policiais ainda não apresentaram um relatório oficial que indique a hipótese sobre a causa do acidente.
Cerca de 1.400 pessoas morrem por ano nas estradas da Bolívia, principalmente por imprudência dos condutores e falhas mecânicas, segundo dados do Ministério do Governo.
