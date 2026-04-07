Líder de gangue viraliza pelo look usado no momento da prisão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Taylor Swift é uma das mais famosas do planeta e tem fãs em todos os lugares. Incluindo um dos criminosos mais procurados da Colômbia. Conhecido pelo codinome “Nías”, ele foi preso na segunda-feira (6/4), com uma longa lista de crimes, mas o que chamou atenção em redes sociais foi a roupa que ele usava no momento da captura e que tem a ver com a Loirinha.

Nías foi PRESO pela polícia da Colômbia, chefe de uma das gangues MAIS PERIGOSAS DO PAÍS, com 10 ANOS de antecedentes criminais e responsável por cerca de 50 homicídios.



Ele foi detido utilizando um moletom do “1989 (Taylor’s Version)”, de Taylor Swift. pic.twitter.com/6bDGt9wuUw — UpdateCharts (@updatecharts) April 6, 2026

Nías foi detido durante uma operação da Polícia Metropolitana de Bogotá após uma investigação de cerca de um ano. Segundo as autoridades, ele é apontado como um dos principais líderes operacionais da organização criminosa El Mesa, atuando como chefe de pistoleiros do grupo.

Omoletom que ele vestia na hora da prisão despertou a curiosidade dos internautas: uma peça estampada com “1989 (Taylor’s Version)”, álbum da cantora Taylor Swift. A imagem do suspeito com a roupa inesperada rapidamente circulou na internet, gerando comentários e memes, contrastando com a gravidade das acusações.

“A máfia Swiftie é babado mesmo”, escreveu um perfil na rede social, associando o criminoso com a fan base da cantora. “Taylor tendo impacto da lua até o mundo do crime, essa bolha dela está ficando bem grande”, disse outra pessoa.

De acordo com a polícia, Nías tem quase uma década de histórico criminal e é suspeito de envolvimento em cerca de 50 homicídios. Ele iniciou a trajetória no crime aos 13 anos e se tornou uma das figuras mais violentas ligadas à facção.

Os investigadores também o relacionam diretamente a pelo menos seis assassinatos recentes, incluindo dois casos registrados em março de 2025, quando corpos foram encontrados dentro de sacos na estrada que liga Bogotá a Cota, na região de Cundinamarca. Ao todo, 23 integrantes da El Mesa foram presos, incluindo outros supostos líderes.

Segundo as investigações, o grupo atuava em diversos bairros da cidade e utilizava estratégias como táxis para transporte de drogas e armas. Além disso, alugava imóveis por curtos períodos para armazenar entorpecentes e armamentos, que depois eram distribuídos em pontos como estacionamentos, casas noturnas e vias públicas.

A polícia afirma ainda que Nías atuava sob ordens de um líder conhecido como “Alejo”, sendo responsável por execuções direcionadas contra membros de facções rivais. A operação incluiu o cumprimento de 15 mandados de busca em diferentes regiões e é considerada uma das maiores ações recentes contra o crime organizado em Bogotá.