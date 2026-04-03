Celebridades e TV
Taylor Swift prepara casamento com Kelce para cerca de 150 convidados
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De acordo com a revista "US Weekly", o casal tem preferido avisar amigos e familiares de maneira informal sobre a data e o local da celebração. A ideia é manter uma cerimônia relativamente discreta, apesar da presença de várias celebridades. Foto: Reprodução Instagram
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A lista de convidados deve ficar em torno de 150 pessoas, incluindo nomes próximos da cantora como Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, as irmãs do grupo Haim e Zoë Kravitz. Fontes ouvidas pela publicação afirmaram que o casal chegou a considerar uma festa maior, mas decidiu reduzir o evento. Foto: Reprodução Instagram
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Taylor, aliás, percorreu os cinco continentes desde março de 2023 com a turnê "The Eras Tour", definida como a mais lucrativa do mundo - mais de 1 bilhão de dólares. Segundo a revista People, ela distribuiu 197 milhões de dólares (R$ 1 bi) em bônus aos profissionais envolvidos na turnê. Foto: Reprodução/Instagram
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Além de faturar muito, a cantora disse que sua passagem pela Europa, que iniciou em maio de 2024, na França, impactou bastante pelas experiências pessoais inéditas às quais ela teve a chance de vivenciar. Foto: Reprodução/Instagram
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A cada show em determinada cidade, Taylor publicou fotos e mensagens carinhosas no Instagram, falando da emoção de passar pelo lugar e contar com a vibração dos fãs. Na foto, show em Madri, na Espanha. Foto: Reprodução Instagram
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Durante passagem por Londres, na Inglaterra, para a turnê, Swift bateu mais um recorde: superou Michael Jackson e tornou-se a artista com mais apresentações no mítico estádio de Wembley: 8 ao todo, contra 7 do ídolo. Nas apresentações, Ed Sheeran e Florence Welch foram os convidados especiais. Foto: Reprodução/Instagram
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Nesta outra, a passagem de Taylor Swift por Dublin, capital da Irlanda. Nas redes sociais, refletindo a estratégia adotada nos shows, há fotos de modelitos mais provocantes e sensuais, bem como de outros mais elegantes e sofisticados. Foto: Reprodução Instagram
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Após as apresentações no estádio San Siro, em Milão, ela declarou ter realizado sonho de conhecer o público da cidade italiana. “Uau, Milão! Estes foram realmente dois dos meus públicos favoritos de todos os tempos”. Foto: Instagram
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Antes de chegar à Europa, a turnê The Eras Tour havia passado pelas Américas do Norte e Sul, pela Ásia e Oceania. Ela passou pelo Brasil em novembro de 2023 e pôs os fãs em polvorosa na busca por ingressos, com filas imensas, especialmente nos meios digitais. Foto: Instagram @taylorswift
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Os shows no Rio de Janeiro tiveram uma série de problemas, com fãs passando mal devido ao calor e a trágica morte da jovem Ana Clara Benevides na primeira apresentação. Com sensação térmica batendo nos 60 graus, uma das apresentações chegou a ser adiada. Foto: el_ave/Wikimedia Commons
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"The Eras Tour" foi a 6ª e mais recente turnê da carreira de Taylor Swift. Nos shows, a cantora perpassou vários períodos de sua carreira. O fato de não ter promovido três discos devido à pandemia levou a dar essa concepção mais global. Foto: Reprodução Instagram