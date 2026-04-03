Taylor Swift prepara casamento com Kelce para cerca de 150 convidados

A lista de convidados deve ficar em torno de 150 pessoas, incluindo nomes próximos da cantora como Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone, as irmãs do grupo Haim e Zoë Kravitz. Fontes ouvidas pela publicação afirmaram que o casal chegou a considerar uma festa maior, mas decidiu reduzir o evento. Foto: Reprodução Instagram