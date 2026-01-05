Look de Maduro capturado vira fenômeno e impulsiona buscas por Nike

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois que os Estados Unidos divulgarem a primeira imagem de Nicolás Maduro detido por militares norte-americanos, no último sábado (3/1), um detalhe chamou a atenção nas redes sociais: a roupa do venezuelano. Maduro foi capturado usando um conjunto esportivo cinza da linha Nike Tech Fleece, avaliado em R$ 1,7 mil no Brasil. O figurino levou a um pico de buscas pelas peças em diferentes países.

Nas imagens divulgadas, Maduro aparece algemado e com os olhos vendados a bordo do porta-aviões USS Henry Ford, usando jaqueta e calça da linha Tech Fleece. No site oficial da Nike no Brasil, a jaqueta é vendida por R$ 949,99 no Pix ou R$ 999,99 no cartão, enquanto a calça custa R$ 759,99 no Pix ou R$ 799,99 no crédito. A jaqueta na mesma cor usada por Maduro, no entanto, já não está mais disponível, e a calça aparece apenas no tamanho M.

Outras peças da mesma linha também registraram aumento de interesse. Os shorts masculinos Tech Fleece, por exemplo, aparecem no site da marca em cores variadas, com preços em torno de R$ 430. Em alguns países da Europa, como a Espanha, usuários relataram escassez do conjunto após a viralização das imagens.

O termo "Nike Tech Fleece" ficou entre os mais buscados da internet no domingo. Dados do Google Trends indicam que o interesse por "Nike Tech" saltou de uma pontuação de 13, na manhã de sábado, para 100 à noite — o nível máximo da ferramenta, o que representa um crescimento superior a 600%.

Nas redes sociais, o visual de Maduro rendeu diversos comentários. "Nike é a verdadeira vencedora hoje", compartilhou um perfil. "Atualização: Nike esgotou o tamanho de Maduro", anunciou outro. Internautas chegaram a sugerir que a cor do modelo fosse rebatizada de "Maduro Gray", enquanto avaliações com mensagens políticas passaram a aparecer nas páginas do produto em sites internacionais da marca. "Símbolo da liberdade, viva a Venezuela", diz uma avaliação no e-commerce da marca.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a origem do conjunto usado por Maduro durante a detenção. Não foi esclarecido se as peças pertenciam ao próprio líder venezuelano ou se foram fornecidas pelas autoridades norte-americanas durante a operação. Em imagens divulgadas posteriormente, já em solo americano, Maduro aparece com outro vestuário, sem marcas aparentes.

Lançada originalmente em 2013, a linha Nike Tech Fleece ficou conhecida pelo design minimalista e pela proposta de unir leveza e conforto térmico, com peças produzidas a partir de poliéster reciclado e algodão orgânico.

