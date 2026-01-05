Assine
Colômbia repudia ameaças de Trump contra Petro

05/01/2026 08:00

O presidente colombiano, Gustavo Petro, rechaçou no domingo(4) as ameaças e acusações de seu homólogo americano Donald Trump contra ele, que afirma, sem provas, que Petro é um líder do narcotráfico. 

Trump disse que lhe soava “bem” uma operação semelhante à da Venezuela na Colômbia, acusou Petro de traficar drogas para os Estados Unidos e afirmou que “não fará isso por muito mais tempo”, em uma nova ameaça ao mandatário colombiano. 

Petro criticou duramente a ação militar do governo Trump na região e acusou os Estados Unidos de “sequestro” de Nicolás Maduro, capturado em Caracas após os bombardeios de Washington na madrugada de sábado. 

“Meu nome (...) não aparece nos arquivos judiciais sobre narcotráfico. Pare de me caluniar, senhor Trump”, disse Petro no X. 

Apenas um dia depois de dizer que ele deveria “cuidar do próprio traseiro”, Trump referiu-se a Petro como um “homem doente” que “gosta de produzir cocaína”. 

A Chancelaria colombiana classificou as ameaças do mandatário americano como uma “ingerência inaceitável” e pediu “respeito”. 

Desde que iniciou seu segundo mandato em janeiro de 2025, Trump e Petro têm se enfrentado repetidamente em temas como política tarifária e migração. 

Colômbia e Estados Unidos, aliados militares e econômicos fundamentais na região, vivem o pior momento de sua relação bilateral.

