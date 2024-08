Imagina ter que usar um terno em um calorão de quase 40 graus? Foi o que aconteceu com um idoso que foi convidado para um casamento em Verona, na Itália. Terry Spillane, de 76 anos, deu um jeitinho de curtir a festa black tie com a filha, Meg, e ainda contou o segredo em um vídeo, que viralizou na web.





O convite exigia que os homens estivessem trajando um terno completo. Por isso, ele resolveu cortar um pedaço de sua camisa. Assim, com menos tecido em contato com o corpo, ele sentiria menos calor. Ele arrancou risos sinceros de sua filha ao tirar o paletó e mostrar que tinha cortado as costas da camisa.





Terry ainda tirou as mangas, mantendo apenas o punho, como uma espécie de bracelete. Por fim, ele revela que fez um laço falso na gravata e ainda ficou descalço – tudo para sentir menos calor.





Ele ainda diz no vídeo que a dica é excelente para os convidados para o casamento da filha, daqui algumas semanas. Ela e seu noivo se preparam para suas bodas na Grécia, onde é praticamente verão o ano inteiro. Em um comentário, Meg contou que o pai disse que aquela ideia surgiu na adolescência e que ele já fazia isso quando tinha 15 anos.





O vídeo, claro, dividiu os internautas. “Nada poderia ter me preparado para as costas”, escreveu um perfil. “Esta é a definição de negócios na frente e festa atrás”, brincou outro.





Teve também quem desse dicas de como aprimorar o look. “Você pode costurar os punhos no paletó e pronto!”, sugeriu uma mulher. “Faltaram as calças de velcro”, disse outro, se referindo às vestes de um gogoboy.





Por fim, alguns perfis sugeriram que ele mostrasse os detalhes do look durante a festa da filha. “Ele precisa fazer isso no discurso, basta não mencionar nada e dizer a todos que ele está com calor”, diz o comentário. Mas a noiva cortou a onda, dizendo o pai vai vestir um traje de linho no seu casamento.