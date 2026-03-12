Ex-lutador de MMA tranca filha de 5 anos em quarto e menina morre de fome

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Robert Buskey, ex-lutador amador de MMA, foi acusado de deixar a própria filha de cinco anos morrer de fome e sede dentro de um quarto trancado, enquanto mantinha o filho de três anos em uma gaiola improvisada. O caso ocorreu na cidade de Schenectady, no estado de Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo o New York Post, o homem manteve a filha, Charlotte Buskey, presa em um quarto cuja porta era trancada pelo lado de fora. A menina morreu de fome e desidratação dentro do local, encolhida em um cercadinho portátil destinado a crianças menores.

O corpo de Charlotte foi encontrado em 14 de abril de 2024 em estado extremo de desnutrição. De acordo com o promotor do caso, a menina estava “tão desidratada que os olhos estavam fundos nas órbitas e o corpo completamente cadavérico”.

A autópsia indicou que não havia qualquer alimento no organismo da criança. No entanto, a casa onde a família vivia estava abastecida com comida. Promotores afirmaram que havia inclusive caixas de alimentos posicionadas do lado de fora do quarto onde Charlotte era mantida trancada.

Investigadores também relataram que a menina já havia conseguido escapar do quarto anteriormente. Depois de perceber que a filha manipulava a porta para sair, Buskey teria reforçado a fechadura com fita adesiva para impedir novas tentativas.

O irmão da vítima, Jackson Buskey, de três anos, também foi encontrado em condições graves de desnutrição. Segundo as autoridades, ele era mantido dentro de uma espécie de gaiola improvisada. Exames toxicológicos indicaram que ambas as crianças testaram positivo para cocaína.

Buskey se declarou culpado de homicídio em segundo grau em 23 de janeiro. A pena pode chegar a 27 anos de prisão.

Antes do crime vir à tona, Buskey havia sido considerado um promissor lutador amador de MMA na divisão dos superpesados. Entre 2015 e 2022, acumulou cartel de três vitórias e uma derrota, vencendo suas últimas três lutas por nocaute ainda no primeiro round.

Um ex-treinador do atleta, que preferiu não se identificar, disse ao jornal New York Post que o lutador abandonou a carreira após se envolver com drogas. “Definitivamente são duas pessoas diferentes. A pessoa que conhecíamos e a pessoa em que ele se transformou depois que saiu daqui”, afirmou o treinador.

Segundo ele, houve tentativas de ajudar Buskey a abandonar o vício. “Eu tentava entrar em contato de vez em quando para oferecer ajuda, mas ele me ignorava e dizia que eu era uma ‘pessoa chata’”, disse.

O treinador também afirmou que Buskey tinha a guarda das crianças porque a mãe estava em tratamento contra dependência química. De acordo com o relato, outros detentos teriam descoberto os detalhes do crime e o agredido dentro da prisão.