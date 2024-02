A americana Ruby Franke, famosa youtuber que dava dicas sobre criação de filhos, foi condenada a pelo menos quatro anos de prisão por abuso infantil. A mulher, de 42 anos, foi presa em agosto de 2023, após um de seus seis filhos ter sido encontrado com ferimentos.

Ruby era dona de um canal no YouTube com mais de dois milhões de inscritos, em que dava dicas polêmicas sobre maternidade. A sócia da influenciadora, Jodi Nan Hildebrandt, também recebeu a mesma pena. Com a decisão da justiça, as duas vão cumprir as sentenças que serão determinadas pelo conselho de liberdade condicional do estado de Utah, onde elas moram.

A mãe chorou e pediu desculpas ao ouvir sua sentença. "Fiquei tão desorientada que acreditei que a escuridão era luz e o certo era errado", disse. Ruby já tinha se declarado culpada por abusar dos filhos e deixá-los passando fome. Ela tem 30 dias para recorrer da decisão.

Durante o julgamento, o promotor Eric Clarke acusou Ruby de deixar dois de seus filhos vivendo em um ambiente semelhante a um “campo de concentração”. Ele defendeu a prisão da mulher, classificando-a como “uma ameaça significativa para a comunidade”. "As crianças eram regularmente privadas de comida, água, camas para dormir e praticamente todas as formas de entretenimento", afirmou o promotor.

"Fui levada a acreditar que este mundo era um lugar maligno, repleto de policiais que controlam, hospitais que ferem, agências do governo que fazem lavagem cerebral, líderes religiosos que mentem e cobiçam, maridos que se recusam a proteger, e crianças que precisam de abuso", lamentou Ruby após a sentença.

Relembre o caso

Ruby Franke e Jodi Nan Hildebrandt foram presas no final de agosto, quando um dos filhos, de apenas 12 anos, fugiu de casa pela janela, procurando um vizinho em busca de água e comida. O garoto estava desnutrido e tinha diversas feridas pelo corpo. Seus tornozelos estavam amarrados por fita adesiva. Os vizinhos chamaram a polícia. O menino chegou a ser hospitalizado com quadro grave de desnutrição e ferimentos causados por conta de amarração de cordas.

Vendo o estado do garoto, a polícia foi à casa da influenciadora e encontrou as outras cinco crianças. Uma menina de 10 anos também precisou de assistência médica. Na época, a mãe perdeu a guarda dos seis filhos e foi detida. As crianças foram colocadas sob a guarda de familiares e serviços de assistência à infância.

O marido de Ruby, Kevin Franke, não recebeu nenhuma denúncia. No final do ano passado, ele entrou com um pedido de divórcio. O homem tenta conseguir a guarda das crianças.

Conselhos polêmicos

Ruby Franke criou o canal ‘8 passengers’ em 2015. Com vídeos diários, ela compartilhava a rotina da família, a vida no subúrbio e a religião mórmon. Em algumas publicações, a criadora de conteúdo dava sinais da verdadeira convivência em casa.

Em um dos vídeos, ela diz que os filhos “perderiam o privilégio de jantar” se continuassem brincando de "lutinha". Em outro, Franke afirma que sua filha de seis anos “precisava” passar fome por ter esquecido seu almoço em casa. Na época, o pai das crianças saiu em defesa da esposa, dizendo que os dois tentavam ensinar seus filhos a “viver com responsabilidade” como “donos de si mesmos”.

Mesmo assim, um grupo criou um abaixo-assinado, pedindo para que o canal fosse retirado do ar e que as autoridades interviessem no caso. Apesar de não ter surgido uma resposta ao movimento, o canal diminuiu as postagens, até sair do ar, em meados de 2022.