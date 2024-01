Júlio Cocielo soma mais de 27 milhões de seguidores em seus dois canais no YouTube

Após acolher pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Justiça Federal tornou público o processo do youtuber e humorista Júlio Cocielo, pela publicação de mensagens racistas contra o futebolista francês Kylian Mbappé e outros comentários de cunho discriminatório em seu perfil no X — antigo Twitter.

O escopo inicial da denúncia foi em 2018, durante a Copa do Mundo. Cocielo escreveu em seu X que Mbappé conseguiria ‘fazer uns arrastões tops na praia’. Além disso, a investigação encontrou outras postagens de cunho racista datadas desde 2011, como por exemplo: “o Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas, mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros” e “nada contra os negros, tirando a melanina”. Após a repercussão negativa, Cocielo apagou cerca de 50 mil tweets de seu perfil.

A denúncia contra o youtuber foi originalmente ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, chegando ao MPF em 2022, que reafirmou a acusação contra Júlio em novembro do ano passado.

Leia também: Cantora diz que teve o cabelo black power revistado em aeroporto no Rio

“Ainda que o réu seja humorista, não é possível vislumbrar tom cômico, crítica social ou ironia nas mensagens por ele publicadas. Pelo contrário, as mensagens são claras e diretas quanto ao desprezo do réu pela população negra”, disse o procurador da República João Paulo Lordelo, responsável pela ação do MPF.

* Estagiária sob supervisão da editrora Ellen Cristie