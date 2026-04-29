Assine
overlay
Início Internacional
COMPETIÇÃO INUSITADA

Mais de 70 pessoas disputam campeonato de imitação de gaivota

Mais de 70 participantes de 15 países se reuniram na Bélgica para competir na imitação de gaivotas, em evento que mistura humor, técnica e performance

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/04/2026 12:24

compartilhe

SIGA
×
Competição busca descobrir quem é o melhor imitador de gaivotas
Competição busca descobrir quem é o melhor imitador de gaivotas crédito: Facebook

As gaivotas são os astros de um campeonato realizado no último fim de semana em De Panne, na Bélgica. O sexto Campeonato Europeu de Gritos de Gaivota reuniu mais de 70 participantes vindos de 15 países, com um único objetivo: descobrir quem imita melhor o som feito pelas aves marinhas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os participantes se reuniram em um pub local. Eram homens e mulheres, adultos e crianças. Muitos deles investiram em fantasias inspiradas nas aves marinhas, reforçando o tom bem-humorado da disputa.

Leia Mais

O desafio é simples na teoria, mas exige técnica: reproduzir com fidelidade o som característico das gaivotas. Cada apresentação é avaliada por um júri que dava até 15 pontos pela qualidade da imitação e mais cinco pela performance no palco, levando em conta criatividade e presença cênica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A competição é dividida em três categorias: júnior, adulto e colônia (grupo). Sem prêmio em dinheiro, o destaque do evento vale pelo entretenimento e o reconhecimento simbólico para a melhor performance.

Tópicos relacionados:

belgica europa memes mundo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay