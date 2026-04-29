Mais de 70 pessoas disputam campeonato de imitação de gaivota

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As gaivotas são os astros de um campeonato realizado no último fim de semana em De Panne, na Bélgica. O sexto Campeonato Europeu de Gritos de Gaivota reuniu mais de 70 participantes vindos de 15 países, com um único objetivo: descobrir quem imita melhor o som feito pelas aves marinhas.

Os participantes se reuniram em um pub local. Eram homens e mulheres, adultos e crianças. Muitos deles investiram em fantasias inspiradas nas aves marinhas, reforçando o tom bem-humorado da disputa.

O desafio é simples na teoria, mas exige técnica: reproduzir com fidelidade o som característico das gaivotas. Cada apresentação é avaliada por um júri que dava até 15 pontos pela qualidade da imitação e mais cinco pela performance no palco, levando em conta criatividade e presença cênica.

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A competição é dividida em três categorias: júnior, adulto e colônia (grupo). Sem prêmio em dinheiro, o destaque do evento vale pelo entretenimento e o reconhecimento simbólico para a melhor performance.