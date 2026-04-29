Mais de 70 pessoas disputam campeonato de imitação de gaivota
Mais de 70 participantes de 15 países se reuniram na Bélgica para competir na imitação de gaivotas, em evento que mistura humor, técnica e performance
compartilheSIGA
As gaivotas são os astros de um campeonato realizado no último fim de semana em De Panne, na Bélgica. O sexto Campeonato Europeu de Gritos de Gaivota reuniu mais de 70 participantes vindos de 15 países, com um único objetivo: descobrir quem imita melhor o som feito pelas aves marinhas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os participantes se reuniram em um pub local. Eram homens e mulheres, adultos e crianças. Muitos deles investiram em fantasias inspiradas nas aves marinhas, reforçando o tom bem-humorado da disputa.
Leia Mais
O desafio é simples na teoria, mas exige técnica: reproduzir com fidelidade o som característico das gaivotas. Cada apresentação é avaliada por um júri que dava até 15 pontos pela qualidade da imitação e mais cinco pela performance no palco, levando em conta criatividade e presença cênica.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A competição é dividida em três categorias: júnior, adulto e colônia (grupo). Sem prêmio em dinheiro, o destaque do evento vale pelo entretenimento e o reconhecimento simbólico para a melhor performance.