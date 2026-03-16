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DESAFIOS ALÉM DO 'SIM'

Corrida de carregar esposa agita prova inusitada; veja vídeo

Casais enfrentam morros e água gelada em disputa de cerca de 380 metros. Ter mais de 18 anos e pesar ao menos 50kg são pré-requisitos

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
16/03/2026 12:14

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Corrida de carregar a esposa agita Inglaterra com prova inusitada; veja vídeo
Corrida aconteceu em Dorking, no Sul da Inglaterra, e vencedores levam para casa um barril de cerveja crédito: Tupi/Reprodução

Uma competição curiosa e cheia de bom humor movimentou o Sul do Reino Unido. Na cidade de Dorking, casais participaram da tradicional corrida em que um dos parceiros precisa carregar o outro enquanto enfrenta morros, obstáculos e até trechos de água gelada, tudo sem deixar a pessoa cair.

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Neste ano, a vitória ficou com um casal da Finlândia, país onde a modalidade surgiu. O percurso tinha cerca de 380 metros e incluía desafios como fardos de feno e jatos d’água, exigindo equilíbrio, força e muita parceria entre os competidores.

Apesar do nome popular de "corrida de carregar a esposa", a disputa não exige casamento. Namorados, amigos e até familiares podem participar, desde que a pessoa carregada tenha mais de 18 anos e pelo menos 50 quilos.

Confira o vídeo

Entre as estratégias mais usadas está a chamada "pegada estoniana", em que a pessoa transportada fica de cabeça para baixo nas costas do parceiro, com as pernas apoiadas nos ombros. A técnica ajuda a ganhar velocidade e estabilidade durante a prova.

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A brincadeira, inspirada em antigas histórias do Norte europeu, acabou virando tradição e hoje tem até campeonato mundial anual na Finlândia. Além do título, os vencedores costumam levar prêmios curiosos como um barril de cerveja em um evento marcado pelo clima leve e divertido.

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