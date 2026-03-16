Corrida de carregar esposa agita prova inusitada; veja vídeo

Uma competição curiosa e cheia de bom humor movimentou o Sul do Reino Unido. Na cidade de Dorking, casais participaram da tradicional corrida em que um dos parceiros precisa carregar o outro enquanto enfrenta morros, obstáculos e até trechos de água gelada, tudo sem deixar a pessoa cair.

Neste ano, a vitória ficou com um casal da Finlândia, país onde a modalidade surgiu. O percurso tinha cerca de 380 metros e incluía desafios como fardos de feno e jatos d’água, exigindo equilíbrio, força e muita parceria entre os competidores.

Apesar do nome popular de "corrida de carregar a esposa", a disputa não exige casamento. Namorados, amigos e até familiares podem participar, desde que a pessoa carregada tenha mais de 18 anos e pelo menos 50 quilos.

Confira o vídeo

Competitors run up and down a hill carrying partners during the annual UK Wife Carrying Race in Surrey. A Finnish pair won the annual UK Wife Carrying Race held in Dorking, Surrey, where competitors race while carrying their partners on their shoulders. pic.twitter.com/uFtVp5FqsN — NoComment (@nocomment) March 10, 2026

Entre as estratégias mais usadas está a chamada "pegada estoniana", em que a pessoa transportada fica de cabeça para baixo nas costas do parceiro, com as pernas apoiadas nos ombros. A técnica ajuda a ganhar velocidade e estabilidade durante a prova.

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A brincadeira, inspirada em antigas histórias do Norte europeu, acabou virando tradição e hoje tem até campeonato mundial anual na Finlândia. Além do título, os vencedores costumam levar prêmios curiosos como um barril de cerveja em um evento marcado pelo clima leve e divertido.