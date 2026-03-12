Foto de menino acenando à mãe antes de morrer em ataque no Irã viraliza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A fotografia de um menino acenando para a mãe antes de sair para a escola passou a circular amplamente nas redes sociais e na imprensa iraniana nos últimos dias. A imagem mostra Mikaeil Mirdoraghi, de nove anos, se despedindo da mãe indo para a escola, no dia 28 de fevereiro, data que marcou o início da atual escalada militar de Israel e Estados Unidos envolvendo o Irã.

O menino morreu após um bombardeio atingir uma escola na cidade de Minab, no Sul do país. O ataque deixou ao menos 175 mortos, a maioria crianças, de acordo com reportagem publicada pelo The New York Times.

A foto de Mikaeli se despedindo da mãe passou a ser compartilhada por diversos perfis, que a utilizam como símbolo das crianças mortas na guerra. Autoridades do país classificam o episódio como um crime de guerra e tratam as vítimas infantis como “mártires”.

Nas redes sociais, muitas pessoas questionaram a veracidade da imagem, dizendo ter sido produzida por inteligência artificial. No entanto, especialistas afirmam que há alta probabilidade de que a imagem seja autêntica.

Em entrevista ao jornal Hamshahri, controlado pela prefeitura de Teerã, a mãe de Mikaeil, que não teve a identidade revelada, contou que o filho pediu para ser fotografado pouco antes de sair de casa naquela manhã. Ela também relatou as últimas horas de vida do menino. Na noite anterior ao ataque, ele teria elogiado o jantar preparado pela mãe.

“Ele disse: ‘Mãe, a comida que você fez tem gosto de paraíso’”, contou. Ela ainda relatou que, antes de dormir, o garoto brincou de guerra com o irmão. Segundo o relato da mãe, Mikaeil disse ser o Irã, enquanto o outro era os Estados Unidos”. Ao final da brincadeira, comemorou: “O Irã venceu”.

A autoria do bombardeio ainda é investigada. O governo iraniano afirma que o ataque foi realizado pelos Estados Unidos e por Israel. Uma investigação preliminar divulgada pela agência Reuters indicou que forças americanas provavelmente foram responsáveis pelo ataque que atingiu a escola.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o caso está sendo investigado. Em declarações anteriores, ele chegou a sugerir que o próprio Irã poderia ter sido responsável pela explosão.

Reportagem publicada pelo The New York Times aponta que imagens do ataque mostram um míssil americano caindo próximo à escola. Segundo o jornal, a análise reuniu vídeos, relatos de testemunhas e imagens de satélite que indicam que o prédio foi atingido em um ataque de precisão.

As evidências incluem registros de um míssil semelhante aos do tipo Tomahawk — armamento utilizado pelas forças americanas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia