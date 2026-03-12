Foto de menino acenando à mãe antes de morrer em ataque no Irã viraliza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A fotografia de um menino acenando para a mãe antes de sair para a escola passou a circular amplamente nas redes sociais e na imprensa iraniana nos últimos dias. A imagem mostra Mikaeil Mirdoraghi, de nove anos, se despedindo da mãe indo para a escola, no dia 28 de fevereiro, data que marcou o início da atual escalada militar de Israel e Estados Unidos envolvendo o Irã.
A foto de Mikaeli se despedindo da mãe passou a ser compartilhada por diversos perfis, que a utilizam como símbolo das crianças mortas na guerra. Autoridades do país classificam o episódio como um crime de guerra e tratam as vítimas infantis como “mártires”.
Nas redes sociais, muitas pessoas questionaram a veracidade da imagem, dizendo ter sido produzida por inteligência artificial. No entanto, especialistas afirmam que há alta probabilidade de que a imagem seja autêntica.
Em entrevista ao jornal Hamshahri, controlado pela prefeitura de Teerã, a mãe de Mikaeil, que não teve a identidade revelada, contou que o filho pediu para ser fotografado pouco antes de sair de casa naquela manhã. Ela também relatou as últimas horas de vida do menino. Na noite anterior ao ataque, ele teria elogiado o jantar preparado pela mãe.
“Ele disse: ‘Mãe, a comida que você fez tem gosto de paraíso’”, contou. Ela ainda relatou que, antes de dormir, o garoto brincou de guerra com o irmão. Segundo o relato da mãe, Mikaeil disse ser o Irã, enquanto o outro era os Estados Unidos”. Ao final da brincadeira, comemorou: “O Irã venceu”.
A autoria do bombardeio ainda é investigada. O governo iraniano afirma que o ataque foi realizado pelos Estados Unidos e por Israel. Uma investigação preliminar divulgada pela agência Reuters indicou que forças americanas provavelmente foram responsáveis pelo ataque que atingiu a escola.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o caso está sendo investigado. Em declarações anteriores, ele chegou a sugerir que o próprio Irã poderia ter sido responsável pela explosão.
Reportagem publicada pelo The New York Times aponta que imagens do ataque mostram um míssil americano caindo próximo à escola. Segundo o jornal, a análise reuniu vídeos, relatos de testemunhas e imagens de satélite que indicam que o prédio foi atingido em um ataque de precisão.
No dia 2 de março de 2026, o governo do Irã anunciou a decisão de fechar o Estreito de Ormuz e afirmou, por meio da imprensa estatal, que qualquer embarcação que tentar cruzar a rota poderá ser incendiada.
A medida, atribuída ao comandante da Guarda Revolucionária, foi uma resposta à morte do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, por forças militares de Estados Unidos e Israel.
O Estreito de Ormuz é uma faixa de mar que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, consequentemente, ao Oceano Índico. Localizado entre o Irã, ao norte, e Omã e Emirados Árabes Unidos, ao sul, o corredor marítimo tem cerca de 50 quilômetros em seu ponto mais estreito, com canais de navegação ainda menores para entrada e saída de navios.
Sua posição estratégica o transforma em uma das passagens mais sensíveis do planeta do ponto de vista geopolítico. A importância do Estreito de Ormuz é sobretudo energética e comercial. Por ele transita uma parcela significativa do petróleo exportado por países do Golfo, como Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, além do próprio Irã.
Qualquer ameaça de bloqueio provoca imediata instabilidade nos mercados internacionais, eleva o preço do barril e amplia tensões diplomáticas, já que o estreito é considerado vital para o abastecimento energético de economias na Ásia, na Europa e em outras regiões do mundo.
Em termos geográficos, um estreito é uma faixa natural de água relativamente estreita que conecta dois mares ou oceanos maiores. Ele costuma separar duas porções de terra, como continentes ou ilhas, e funciona como corredor estratégico para navegação, comércio e circulação marítima.Veja a seguir outros estreitos importantes do mundo!
Estreito de Malaca – Uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta, conectando o Oceano Índico ao Mar do Sul da China e ao Pacífico. Ele se localiza entre a Malásia e Indonésia, tendo Singapura em sua extremidade sul.
Com cerca de 800 quilômetros de extensão, o Estreito de Malaca exige navegação cuidadosa. Por ele passa grande parte do comércio entre a Ásia e a Europa, incluindo petróleo destinado a países como China e Japão. Sua relevância econômica e estratégica faz dele um ponto sensível para o comércio global.
Estreito de Gibraltar – É a passagem marítima que conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo, separando o sul da Europa do norte da África. Ele fica entre a Espanha e Marrocos, tendo em uma de suas extremidades o território britânico de Gibraltar, ligado ao Reino Unido.
Ao longo da história, o Estreito de Gilbratar foi rota essencial para comércio, migrações e operações militares. Seu controle sempre teve enorme importância geopolítica, especialmente para as potências marítimas europeias.
Estreito de Bósforo – É a passagem natural que liga o Mar Negro ao Mar de Mármara, conectando, por extensão, ao Mar Mediterrâneo. Ele corta a cidade de Istambul e divide a Turquia entre os continentes europeu e asiático.
Com cerca de 30 quilômetros de extensão e trechos bastante estreitos, o Bósforo é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. Por ele passam navios de países banhados pelo Mar Negro, como Rússia e Ucrânia, escoando grãos, petróleo e outras mercadorias. Seu controle é regulado por acordos internacionais, dada sua importância geopolítica e econômica.
O Estreito de Bab el-Mandeb – Conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e, por consequência, ao Oceano Índico, sendo uma das passagens mais estratégicas do comércio global. Ele separa a costa do Iêmen, na Península Arábica, do Djibuti e da Eritreia, no Chifre da África.
Com cerca de 30 quilômetros em seu ponto mais estreito, funciona como corredor essencial para navios que seguem em direção ao Canal de Suez. Por ali transitam petróleo, gás e mercadorias entre a Europa e a Ásia, o que torna a região altamente sensível a conflitos e instabilidades políticas.
Estreito de Bering – É a passagem marítima que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Ártico, separando os continentes da Ásia e da América do Norte. Ele fica entre a Rússia, a oeste, e o estado do Alasca, nos Estados Unidos, a leste.
Em seu ponto mais estreito, o Bering tem cerca de 85 quilômetros de largura, e abriga as ilhas Diomedes, que marcam a proximidade entre Rússia e Estados Unidos. Atualmente, tem relevância estratégica crescente devido às rotas do Ártico e às tensões geopolíticas entre Moscou e Washington.
Estreito de Dover – É o trecho mais estreito do Canal da Mancha, ligando o Mar do Norte ao Atlântico. Ele separa a Reino Unido da França, com cerca de 34 quilômetros no ponto mínimo.
O Estreito de Dover é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo e abriga o Eurotúnel, conexão ferroviária submarina entre os dois países.
Estreito da Dinamarca – Liga o Oceano Atlântico Norte ao Mar da Groenlândia, entre a Groenlândia e a Islândia. É conhecido por abrigar uma das maiores cataratas submarinas do mundo, formada por correntes oceânicas frias e densas. Tem relevância climática e estratégica no contexto das rotas do Atlântico Norte.
Estreito de Magalhães – É a passagem natural que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico ao sul do continente americano. Ele corta o extremo da Chile e separa o continente da Terra do Fogo, sendo descoberto em 1520 pela expedição de Fernão de Magalhães. Antes do Canal do Panamá, era uma das principais rotas marítimas entre os dois oceanos.
Estreito de Yucatán – Liga o Golfo do México ao Mar do Caribe, entre a México e Cuba. É uma importante via de circulação de correntes marítimas que influenciam o clima da região, além de rota relevante para o transporte marítimo no Caribe.
