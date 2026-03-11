Assine
Irã alerta para uma 'guerra de desgaste' contra Israel e EUA

AFP
AFP
11/03/2026 11:42

A Guarda Revolucionária do Irã alertou, nesta quarta-feira (11), para a possibilidade de uma prolongada "guerra de desgaste" no 12º dia de conflito com os Estados Unidos e Israel. 

"Eles devem considerar a possibilidade de se envolverem em uma guerra de desgaste de longo prazo que destruirá toda a economia americana e a economia mundial, e que fará com que todas as suas capacidades militares sejam corroídas a ponto de serem destruídas", disse Ali Fadavi, assessor do comandante-em-chefe do exército ideológico do Irã, à televisão estatal.

