Trump diz que EUA deve 'terminar trabalho' no Irã

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/03/2026 19:04

O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (11) que os Estados Unidos devem "terminar o trabalho" no Irã, horas depois de sugerir que a guerra poderia terminar em breve porque Washington havia ficado sem alvos.

"Não queremos ir embora antes da hora, certo? Temos que terminar o trabalho, não?", disse Trump diante de seus apoiadores em Hebron (Kentucky, centro-leste).

Tópicos relacionados:

eua guerra ira

