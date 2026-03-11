Erro de coordenadas provocou ataque dos EUA a uma escola iraniana, segundo o New York Times

Os Estados Unidos foram responsáveis por um ataque com míssil Tomahawk contra uma escola iraniana devido a um erro de identificação do alvo, informou o The New York Times nesta quarta-feira (11).

Citando autoridades americanas, o jornal afirmou que a investigação sobre o ataque de 28 de fevereiro ainda está em andamento, mas as conclusões preliminares apontam para a responsabilidade dos Estados Unidos.

Segundo o jornal, o exército americano estava realizando ataques contra uma base iraniana adjacente ao prédio da escola, que anteriormente fazia parte da instalação militar. As coordenadas usadas para o ataque foram estabelecidas com base em dados desatualizados, informou o Times.

O Irã relatou que o ataque à escola de ensino fundamental na cidade de Minab, no sul do país, deixou mais de 150 mortos.

O presidente americano, Donald Trump, sugeriu no início desta semana que os próprios iranianos poderiam ser responsáveis pelo ataque, mas posteriormente afirmou que aceitaria qualquer que fosse o resultado da investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/bgs/dg/mel/aa