Irã anuncia ataques contra bases militares e o serviço de segurança de Israel
O Exército do Irã anunciou nesta quinta-feira (12) que lançou ataques contra várias bases militares israelenses e o Shin Bet, o serviço de segurança de Israel, no 13º dia de guerra.
"As bases aéreas de Palmachim e Ovda do regime sionista, assim como a sede do Shin Bet, foram atacadas por drones do Exército da República Islâmica do Irã", afirmaram as forças militares em um comunicado divulgado pela televisão estatal.
