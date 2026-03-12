Assine
Irã anuncia ataques contra bases militares e o serviço de segurança de Israel

12/03/2026 06:10

O Exército do Irã anunciou nesta quinta-feira (12) que lançou ataques contra várias bases militares israelenses e o Shin Bet, o serviço de segurança de Israel, no 13º dia de guerra.

"As bases aéreas de Palmachim e Ovda do regime sionista, assim como a sede do Shin Bet, foram atacadas por drones do Exército da República Islâmica do Irã", afirmaram as forças militares em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

bur/mz/axn/arm/meb/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

