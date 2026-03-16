Quatro países, 11 discursos e 7 missas: a viagem de Leão XIV pela África

O papa Leão XIV fará sua primeira grande viagem internacional em meados de abril, quando visitará Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, em um percurso de quase 18.000 quilômetros, com 11 discursos e 7 missas programadas.

A viagem abordará temas como diálogo inter-religioso, paz, proteção dos recursos naturais e combate às desigualdades, segundo o programa divulgado na segunda-feira (9) pelo Vaticano.

Durante o século 11, a Igreja Católica teve um líder que ainda nem havia entrado na vida adulta. Trata-se de Bento IX, o papa mais jovem da história. Reprodução CBN Bento IX assumiu o papado antes dos 20 anos - há diversas versões historiográficas, mas sabe-se que tinha entre 12 e 20 anos ao sentar-se pela primeira vez no trono de Pedro. Reprodução CBN Nascido em Roma no ano 1012, ele foi o único a ser eleito pontífice três vezes e o primeiro a renunciar ao cargo. Reprodução CNN Batizado com o nome de Teofilatto III dei Conti di Tuscolo, ele era membro da família aristocrática dos Tusculum, bastante influentes em Roma e na Igreja Católica no período. Reprodução do Facebook No século XI, a liderança da Igreja Católica ainda não tinha a condição religiosa que possui hoje em dia, sendo mais uma expressão de poder e influência. Reprodução do Facebook Por isso, o papado era disputado por famílias com vistas a aumentar seu domínio econômico e político. Reprodução do Facebook O papado do jovem Bento IX é descrito por historiadores do catolicismo como um período controverso, repleto de corrupção e imoralidades. Reprodução do Facebook Bento IX conduziu sua liderança papal com um objetivo primordial, segundo os historiadores da época: enriquecer sua família e a si mesmo. . Domínio Público/Wikimédia Commons Sua famÃ­lia era de aristocracia e tinha grande influÃªncia na cidade e dentro da Igreja. Seu objetivo, ao se tornar pontÃ­fice, era meramente econÃŽmico. DomÃ­nio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons Sua primeira eleição teve influência direta do papa antecessor, João XIX, que era seu tio. Há fontes historiográficas que falam até mesmo de pagamento para que ele fosse eleito. Reprodução do Facebook de ilustração de Inteligência Artificial Ele foi acusado de cometer abusos de poder e vender o cargo para Giovanni Graziano, que era seu padrinho e assumiu o trono de Pedro em 1045 como Gregório VI. Papa Bento IX.- Divulgação De acordo com seus opositores, Bento IX levava a vida acompanhado de muitas mulheres e bebia de forma incontida. Ele chegou a ser expulso de Roma, a ponto de precisar se refugiar no Mosteiro de Grottaferrata. Em 1044, foi deposto. Reprodução de gerada pela IA Leonardo No ano seguinte, uma articulação política o reconduziu ao cargo, com a expulsão do então papa Silvestre III. Porém, Bento IX renunciou menos de um mês depois porque pretendia se casar. Essa foi a primeira vez que um papa abdicou do trono de São Pedro. Reprodução fototeca-gilardi Depois, Bento IX retornou a Roma e retomou de maneira informal o cargo, com o seu padrinho Gregório VI à frente do pontificado como uma espécie de fantoche. Nesse momento, o deposto Silvestre III reclamava o posto. Domínio Público/Wikimédia Commons No ano de 1046, o imperador Henrique III, do Sacro Império Romano-Germânico convocou o Concílio de Sutri para resolver o impasse. Ele acabou tornando ilegítimos os três papas - Bento IX, Silvestre III e Gregório VI. Domínio Público/Wikimédia Commons A medida aconteceu após seguidos episódios de má conduta dos líderes religiosos e resultou na escolha de um novo pontífice, Clemente II. Domínio Público/Wikimédia Commons Na época de Bento IX ainda não existia o conclave para eleição do papa, como conhecemos atualmente - recentemente, por exemplo, essa reunião de cardeais escolheu Leão XIV como sucessor de Francisco. Domínio Público/Wikimédia Commons A escolha papal era restrita a uma elite e a corrupção era comum. O conclave só surgiria no século XIII, como consequência, inclusive, do papado problemático de Bento IX. - Domínio Público/Wikimédia Commons Bento IX não descansou e seguiu articulando o retorno ao cargo até consegui-lo após a morte de Clemente II. Porém, o rei o depôs em 1048. Ele acabaria excomungado pela igreja após a eleição do papa seguinte, Dâmaso II. Reprodução de arte "Misteri del Vaticano" de Franco Mistrali De acordo com os registros históricos, a data provável de morte de Bento IX é o ano de 1055. Ele foi enterrado na abadia de Grottaferrata, na Itália. Domínio Público/Wikimédia Commons Voltar Próximo

Na Argélia (13 a 15 de abril), país onde o islã é a religião oficial, ele será recebido pelo presidente Abdelmadjid Tebboune.

O pontífice americano presidirá missas na basílica de Nossa Senhora da África, em Argel, e em Annaba, terra de Santo Agostinho. Também rezará na capela dos 19 "beatos mártires", católicos assassinados durante a guerra civil, entre eles os sete monges de Tibhirine.

Em Camarões, de maioria cristã, Leão XIV se reunirá com o presidente Paul Biya, celebrará uma missa em Yaoundé e se encontrará com trabalhadores em Douala, capital econômica do país.

A visita mais simbólica ocorrerá em Bamenda, no noroeste anglófono, epicentro do conflito armado que há quase uma década opõe o governo a grupos separatistas, onde se espera que o chefe da Igreja Católica faça um apelo à paz.

Em Angola, o papa abordará problemas sociais, o combate à corrupção e as desigualdades. Também se reunirá com diplomatas, visitará o santuário de Muxima e um centro de acolhimento de idosos.

Na Guiné Equatorial, país de maioria cristã, o papa de 70 anos visitará a capital Malabo, Mongomo e Bata.

Ele se reunirá com representantes culturais e da área da saúde e receberá bispos em encontros privados.

Também visitará um centro educativo dedicado ao papa Francisco e prestará homenagem às 108 vítimas da explosão de um quartel em 2021.

Esta será a terceira viagem internacional de Leão XIV desde sua eleição em maio de 2025, após visitas à Turquia e ao Líbano no fim de 2025 e a Mônaco no fim de março.

O papa também tem prevista uma viagem à Espanha em junho para inaugurar a torre mais alta da basílica da Sagrada Família, em Barcelona.

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