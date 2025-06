Gaivota aprende a miar para ganhar comida de gato

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Não é raro encontrar máquinas de venda automática que não servem pessoas, mas sim animais de rua, na Turquia. Funciona assim: ao depositar uma moeda ou garrafa plástica, a máquina libera ração para cães ou gatos que vivem nas ruas — uma solução simples e solidária para um problema comum em muitas cidades do mundo. O que surpreende é que uma dessas máquinas revelou, recentemente, que uma gaivota aprendeu a miar para conseguir comida.

O turista Andrey Boguslavskiy caminhava de volta ao hotel em Istambul quando viu a cena inusitada. Perto de um parque, uma daquelas máquinas de ração para gatos estava cercada por... gaivotas. Nenhum gato à vista. Mesmo assim, Andrey escutou um som bem familiar. “Fiquei muito surpreso e liguei a câmera”, contou ele ao site The Dodo.

O vídeo capturado por Andrey mostra uma das gaivotas soltando miados convincentes — como se fosse um gato pedindo comida. Tudo indica que a ave aprendeu a imitar o som dos felinos, que normalmente são alimentados pelas pessoas quando se aproximam da máquina. Ao fazer o mesmo som, a gaivota talvez esperasse o mesmo resultado.

“Eu nunca imaginaria que gaivotas poderiam fazer esse tipo de som. Tenho quase certeza de que ela aprendeu isso ao ver as pessoas alimentando os gatos”, disse.

Embora as gaivotas já sejam conhecidas por usarem diferentes vocalizações para se comunicar, a capacidade de imitação dessas aves ainda não é muito estudada. Mesmo assim, o comportamento chamou atenção: usar o "idioma dos gatos" para pedir comida parece mais do que uma coincidência.

“Foi realmente impressionante”, afirmou. O vídeo viral rendeu diversos comentários divertidos. “Uma ave aprendeu uma segunda língua antes de mim!”, brincou um usuário. “É meio assustador, mas também genial”, comentou outro.

“Gaivota esperta! É tipo uma pequena golpista da natureza. Amei!”, admirou-se um terceiro. “Depois de aprender a imitar um gato tão bem, ela merece a ração!”, ponderou mais um.

As máquinas automáticas de ração são cada vez mais comuns na Turquia, um país onde a convivência com animais de rua faz parte do cotidiano. Algumas funcionam com moedas; outras, mais sustentáveis, aceitam garrafas plásticas recicláveis como "pagamento". A proposta é simples: incentivar as pessoas a cuidarem dos animais de forma prática e acessível.