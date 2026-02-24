Cachorro sobrevive à queda de helicóptero que matou 15 pessoas no Peru

Um pequeno cão sobreviveu à queda de um helicóptero militar que matou 15 pessoas no sul do Peru, informou a Força Aérea peruana à AFP nesta terça-feira (24).

Após o acidente, equipes de resgate encontraram o cão de cor caramelo entre os destroços retorcidos. Ele estava ao lado do corpo de seu dono, o coronel Javier Nole, de 50 anos, que estava a bordo com a esposa e duas filhas.

"É o animal de estimação do coronel Nole; é o único sobrevivente", disse uma fonte militar à AFP.

O acidente ocorreu no domingo e todos a bordo morreram. Entre as vítimas estavam quatro militares e 11 civis, incluindo suas esposas e sete crianças com idades entre 3 e 17 anos.

Segundo uma reportagem da emissora local Latina, "o animal foi levado para avaliação veterinária".

O helicóptero, um Mi-17 de fabricação russa, perdeu contato no domingo enquanto sobrevoava a região de Ica, 300 quilômetros ao sul da capital peruana.

Os socorristas localizaram os destroços da aeronave na segunda-feira na localidade de Chala, em Arequipa.

O helicóptero havia sido usado nos últimos dias em operações de resgate às vítimas das enchentes que atingem a região.

A Força Aérea iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente.

