Pai que matou gaivota após ataque a batatas da filha é condenado à prisão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem identificado como Franklin Ziegler foi condenado a oito meses de prisão por decapitar uma gaivota em New Jersey, nos Estados Unidos. O caso ocorreu em julho de 2024, após a ave roubar batatas fritas da filha do homem em um parque. A história gerou repercussão na época e voltou a causar polêmica após a divulgação da sentença, considerada branda por defensores dos direitos dos animais.

De acordo com as autoridades, testemunhas relataram que o homem foi visto segurando o corpo do animal já decapitado enquanto procurava um local para descartá-lo. A cena ocorreu em área pública e diante de outras pessoas, incluindo crianças.

Ziegler se declarou culpado por crueldade contra animais, crime classificado como de terceiro grau. Ele já permaneceu preso por 262 dias. Além da detenção, ele também vai pagar multa de até US$ 250 (R$ 1.315).

Após o período de detenção, o réu foi incluído em um programa de reabilitação voltado a pessoas com histórico de abuso de álcool e drogas, como parte de um regime especial de liberdade condicional. A defesa informou que ele seguirá em tratamento ambulatorial.

Para organizações de proteção animal, a decisão foi insuficiente diante da gravidade do ato. Representantes da organização In Defense of Animals classificaram a pena como leve e criticaram o que consideram falha do sistema judicial em coibir esse tipo de violência.

A entidade também destacou que episódios de crueldade contra animais podem estar associados a outros comportamentos violentos, argumento frequentemente citado em estudos sobre o tema. Nas redes sociais, o caso gerou indignação entre usuários, que pediram punições mais severas. Muitos classificaram a ação como brutal e injustificável, especialmente por ter ocorrido em um ambiente familiar e à luz do dia.

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