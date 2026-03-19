Pai que matou gaivota após ataque a batatas da filha é condenado à prisão

Recentemente, uma “invasão” de gaivotas transformou em tormento a vida dos moradores de uma vila na Inglaterra. De acordo com reportagem do jornal “Daily Mail”, milhares de aves foram atraídas para a Vila de Altham, no condado de Lancashire, após a expansão de um aterro sanitário nas proximidades.
Andy Kelvin
De acordo com Gary Hough, que reside na Vila de Altham, a população local tem se deparado com ossos de cordeiro e frango nos quintais das casas e nos carros. “Não podemos mais sentar nos nossos jardins sem correr o risco de ser atingidos por sujeiras ou dejetos de pássaros”, afirmou ele, que criou uma campanha online para cobrar medidas que minimizem o cenário.
Andy Kelvin
"Não consigo mais fazer um churrasco no quintal porque as gaivotas voam constantemente sobre nós. , Meu Cocker Spaniel passou mal, e suspeito que tenha comido algo que uma delas deixou cair no jardim”, desabafou outra moradora, Julie Birtwell.
Lmbuga/Wikimedia Commons
O estrago provocado pelas revoadas das mais de 5 mil gaivotas na região também atinge a economia local. "Os resíduos das gaivotas prejudicam nossos produtos e causam prejuízos financeiros. Ninguém quer comprar um item coberto de fezes de pássaro”, relatou Rob Ross, gerente de uma loja de materiais de construção.
Penny por Pixabay
Em 2021, uma cena curiosa envolvendo uma gaivota "ladra" chamou a atenção e repercutiu na cidade de Aberdeen, no Reino Unido. Albino Herring Gull (Larus argentatus), Aberdeen harbour by Mike Pennington
As imagens mostravam a ave entrando no supermercado, pegando um pacote de batatas fritas e saindo como se nada tivesse acontecido. reprodução/facebook
Lá fora, ela começou a dar bicadas no pacote, tentando abri-lo para comer. O vídeo não mostra se a gaivota conseguiu comer as batatas. montagem/reprodução facebook
Gaivotas têm a fama de serem destemidas e até mesmo ousadas quando o assunto é roubar comida. No YouTube, existem vários vídeos mostrando esse "talento". montagem/reprodução
Ela ficou tão popular que algumas pessoas passaram a pagar pelos lanches que ela roubava, só para os donos do mercado não a impedirem. reprodução
As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados. freepik/wirestock
Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto. Hermes Rivera/Unsplash
As gaivotas também são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos sobre o vento. freepik/wirestock
As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano. Jacqui Geux/iNaturalist
Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas. wikimedia commons/Steven Lek
Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas. Michael Kleinsasser/Pixabay
O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas. Rutvik Solanki/Unsplash
São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes. wikimedia commons/Gerry Lynch
Além disso, as gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo. Thanasis Papazacharias/Pixabay
Além disso, possuem uma linguagem corporal variada, utilizando movimentos de cabeça, asas e bico para expressar diferentes intenções. wikimedia commons/ ArildV
A maioria das espécies de gaivotas não está ameaçada de extinção, embora algumas enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas. wikimedia commons/Vsolymossy
Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental. wikimedia commons/Foto Conquilha
Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça. Joseph Corl/Unsplash