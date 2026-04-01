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Corvos 'atacam' Rapunzel em parque da Disney

Vídeo viral mostra aves puxando cabelos da princesa em atração no Japão

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
01/04/2026 12:02

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Rapunzel continuou cantando na atração mesmo sendo atacada por corvos
Rapunzel continuou cantando na atração mesmo sendo atacada por corvos crédito: Redes sociais / reprodução

São tempos difíceis até para as princesas da Disney. Um momento inusitado registrado no Tokyo DisneySea, no Japão, nesta quarta-feira (1º/4) viralizou nas redes sociais ao mostrar dois corvos atacando Rapunzel. No vídeo, duas aves empoleiradas na torre da princesa puxam os longos cabelos da personagem.

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A atração faz parte da área Fantasy Springs, mais especificamente da chamada Floresta da Rapunzel, onde uma figura animatrônica da princesa aparece debruçada na janela, balançando e “cantando” continuamente. Apesar da interferência, a atração seguiu normalmente.

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A cena rapidamente gerou repercussão nas redes sociais. “O cabelo tem aquela textura fofinha que daria um bom ninho, né?”, brincou um internauta. “É tão hilariamente surreal como ela está cantando tranquilamente enquanto um corvo mastiga o cabelo dela”, observou outro. 

Depois da interação dos corvos, o animatrônico de Rapunzel foi temporariamente removido. Publicações nas redes sociais já mostravam a personagem no mesmo local tempos depois. 

O caso ocorre dias depois de outro incidente envolvendo atrações da Disney. Na Disneyland Paris, o personagem Olaf, do filme “Frozen”, teve uma falha durante uma apresentação ao vivo

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O animatrônico, que interage com visitantes por meio de inteligência artificial, caiu para trás diante do público, chegando a perder o nariz de cenoura antes de ser recolhido por funcionários. Segundo o parque, o episódio foi pontual e o boneco segue em funcionamento.

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