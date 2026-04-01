Corvos 'atacam' Rapunzel em parque da Disney
Vídeo viral mostra aves puxando cabelos da princesa em atração no Japão
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São tempos difíceis até para as princesas da Disney. Um momento inusitado registrado no Tokyo DisneySea, no Japão, nesta quarta-feira (1º/4) viralizou nas redes sociais ao mostrar dois corvos atacando Rapunzel. No vídeo, duas aves empoleiradas na torre da princesa puxam os longos cabelos da personagem.
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A atração faz parte da área Fantasy Springs, mais especificamente da chamada Floresta da Rapunzel, onde uma figura animatrônica da princesa aparece debruçada na janela, balançando e “cantando” continuamente. Apesar da interferência, a atração seguiu normalmente.
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A cena rapidamente gerou repercussão nas redes sociais. “O cabelo tem aquela textura fofinha que daria um bom ninho, né?”, brincou um internauta. “É tão hilariamente surreal como ela está cantando tranquilamente enquanto um corvo mastiga o cabelo dela”, observou outro.
Depois da interação dos corvos, o animatrônico de Rapunzel foi temporariamente removido. Publicações nas redes sociais já mostravam a personagem no mesmo local tempos depois.
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O caso ocorre dias depois de outro incidente envolvendo atrações da Disney. Na Disneyland Paris, o personagem Olaf, do filme “Frozen”, teve uma falha durante uma apresentação ao vivo.
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O animatrônico, que interage com visitantes por meio de inteligência artificial, caiu para trás diante do público, chegando a perder o nariz de cenoura antes de ser recolhido por funcionários. Segundo o parque, o episódio foi pontual e o boneco segue em funcionamento.