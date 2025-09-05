Lado obscuro da Disney: o que acontece quando alguém morre no parque?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O "lugar mais feliz do mundo" é um slogan associado à Disney, querendo associar os parques temáticos às sensações de alegria e imaginação para crianças e adultos. Esta frase encapsula a visão de Walt Disney de um lugar dedicado à felicidade e inspiração, onde a fantasia e os sonhos se tornam realidade.

Os parques já foram cenário de nascimentos, casamentos e outros eventos importantes. Mas provavelmente você nunca ouviu falar de alguém morrendo dentro de um deles.

Um ex-funcionário, identificado como Cruz, revelou detalhes surpreendentes sobre o que acontece quando um visitante morre em um parque da Disney. Segundo ele, existe uma política clara: ninguém é oficialmente declarado morto enquanto ainda estiver dentro das dependências do resort.

“No parque, ninguém jamais morreu ou morrerá. É o lugar mais feliz do mundo e você não pode deixar seus convidados morrerem lá”, disse Cruz no vídeo publicado no TikTok.

Cruz conta que presenciou o incidente em um dia particularmente quente, enquanto estava em um dos brinquedos. Uma família aguardava na fila para um kart, e entre eles estava um idoso que desmaiou subitamente. Um médico que estava por perto correu para ajudar e começou a aplicar RCP, enquanto os paramédicos assumiam os procedimentos de emergência.

“Durante todo esse tempo, o homem não estava respirando. Eles estavam fazendo RCP nele, tentando reanimá-lo, sem sucesso. Eu pensei: ‘Cara, esse cara está morto, por que ainda estão tentando trazê-lo de volta?’”, narrou.

A resposta veio de seu gerente: “Ninguém morre na Disney World. Todos são ressuscitados ou submetidos a tentativas de ressuscitação até saírem da propriedade e serem formalmente declarados mortos”.

Protocolo de “tentativa de ressuscitação”

Segundo relatos, a política da Disney consiste em manter esforços de reanimação, independentemente da gravidade da situação, até que a pessoa seja removida do parque. Enquanto estiver dentro das propriedades, a morte não é oficialmente declarada.

“Isso garante que a experiência do visitante continue intacta e que a imagem do parque como ‘o lugar mais feliz do mundo’ não seja manchada por tragédias visíveis”, explica Cruz.

No entanto, há alguns casos de mortes que ocorreram dentro do parque. Em 1984, Dolly Regene Young, de 47 anos, foi arremessada de um carrinho em um brinquedo e decapitada ao ser fatalmente atingida por outro veículo que se aproximava. O cinto de segurança de Young foi encontrado desafivelado, mas nunca foi determinado se ela o removeu sozinha ou se ele estava com defeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2017, o menino Lane Graves, de apenas 2 anos, morreu após ser arrastado por um jacaré no complexo hoteleiro do parque na Flórida. No dia da tragédia, Lane estava brincando com a areia de uma praia quando um jacaré saiu da Lagoa Seven Seas e atacou o menino, arrastando-o para a água . O pai, Matt, ainda tentou resgatar o filho, mas não conseguiu. Após o ataque, a Disney instalou placas avisando sobre a presença dos animais , e construiu uma parede de pedra ao longo da margem da lagoa.

Onde ficam os parques da Disney?

A Disney da Califórnia, como é popularmente conhecido o complexo Disneyland Resort, é dividida entre dois parques temáticos SolarSurfer domínio público Um deles é o Disneyland Park, o primeiro a ser inaugurado, em 17 de julho de 1955. CrispyCream27 - Wikimédia Commons É o único parque temático projetado e construído sob a supervisão direta de Walt Disney Flickr Orange County Archives E o outro parque do complexo é o Disney California Adventure Park, inaugurado em 8 de fevereiro de 2001. CrispyCream27 - Wikimédia Commons Foi no parque na Califórnia que, em 22/4/2022, um dragão de 10 metros de altura, personagem do filme "Malévola", pegou fogo assustando os visitantes. O fogo começou durante show com água e fogos de artifícios. Não houve feridos. E fum fato assim é raro. Tudo costuma funcionar com perfeição. Reprodução G1 O Grizzly Peak é um pico montanhoso icônico que marca a paisagem do Disney California Adventure Site Disney Parks O Disneyland Resort é um enorme complexo de brinquedos, restaurantes, hotéis e lojas para famílias que tem como tema a Disney. Flickr Joel O resort fica na cidade de Anaheim - Seu nome é a junção de "Ana", do Rio Santa Ana, e "Heim", que significa "casa" em alemão. Flickr NC3D A cidade, conhecida por abrigar o parque Disney, tem 131 km² e 336 mil moradores. Tem um litoral bonito, com praias atraentes. Imagem de Wonita or Troy Janzen por Pixabay O resort tem três hotéis internos (Disney's Grand Californian Hotel & Spa, Disneyland Hotel e Disney's Paradise Pier Hotel) Flickr Tiley Disney12, Steven Miller e R Kurmann Além do complexo na Califórnia, Disney tem outros cinco parques de diversões pelo mundo. Veja quais são: Reprodução Disneyland Park Walt Disney World, em Orlando, na Flórida - É o maior complexo de entretenimento e parques temáticos do mundo. Inaugurado em 1971, inclui quatro parques principais (Magic Kingdom, EPCOT, Disney's Hollywood Studios e Disney's Animal Kingdom). Flickr Jeffrey Zeldman Além disso, possui resorts, áreas de compras e atividades recreativas. É um dos destinos turísticos mais visitados e celebrados por sua magia e inovação. Jedi94 - wikimedia commons Disneyland, em Paris, na França - Inaugurada em 1992 nos arredores de Paris, é o principal parque temático da Europa. O complexo inclui dois parques (Disneyland Park e Walt Disney Studios Park). Flickr Gilbert Sopakuwa A Disney de Paris tem hotéis, áreas de compras e entretenimento. Conhecida por sua combinação de charme europeu e a magia da Disney, atrai milhões de visitantes anualmente. flightlog - DSC_0272 wikimedia commons Tokyo Disneyland, em Tóquio, no Japão - Inaugurada em 1983 em Urayasu, próximo a Tóquio, é o primeiro parque da Disney fora dos Estados Unidos. Parte do Tokyo Disney Resort, inclui o parque irmão Tokyo DisneySea, Além das áreas de entretenimento, a Disney de Tóquio tem hotéis temáticos. Dquai - Wikimédia Commons Shanghai Disney Resort, em Xangai, na China. Inaugurado em 2016 em Xangai, é o primeiro parque da Disney na China continental. Reprodução/ 2LC- PER Hong Kong Disneyland, em Hong Kong, unidade autônoma no sudeste da China. Inaugurada em 2005, é o primeiro parque temático da Disney na China e está localizada na ilha de Lantau, em Hong Kong. Com atrações icônicas e elementos culturais locais. Divulgação Hong Kong Disneyland O parque é conhecido por sua ambientação mais intimista e experiências exclusivas, como o Mystic Manor. Combina a magia da Disney com tradições asiáticas. AMN47 wikimedia commons Voltar Próximo

1. Walt Disney World Resort – Flórida

Magic Kingdom

EPCOT

Disney’s Hollywood Studios

Disney’s Animal Kingdom

2. Disneyland Resort – Califórnia

Disneyland Park

Disney California Adventure

3. Disneyland Paris – França

Disneyland Park

Walt Disney Studios Park

4. Tokyo Disney Resort – Japão

Tokyo Disneyland

Tokyo DisneySea

5. Hong Kong Disneyland – China

Hong Kong Disneyland Park

6. Shanghai Disney Resort – China