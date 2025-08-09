Princesa da Disney expõe encontro bizarro com fã com tatuagem estranha
Homem se aproximou de Rapunzel mostrando uma tatuagem da princesa nua
Um momento de conto de fadas tornou-se em um pesadelo para uma jovem chamada Katrina. Ela tinha 19 anos e trabalhava na Disney de Orlando, nos Estados Unidos, vestida como a princesa Rapunzel. Tudo era mágico e feliz, até o dia em que ela foi abordada por um visitante exibindo uma tatuagem sexualizada da personagem que interpretava.
@katrinarene11 Disney Character Storytime...The time I had to refuse photos with a Guest because of the inappropriate tattoos they had of the Princesses! so yucky, so gross! #disneyparks #disneyworld #disneymom #disneytok #disneyland #disneycharacters #disneyprincess #disneycharacterstorytime #dcpalumni ? original sound - Katrina
Katrina participou do Disney College Program, um programa de estágio que oferece treinamento e vivência no parque, e cria conteúdo nas redes sociais sobre esse período. Com quase 600 mil seguidores no TikTok, ela contou que foi durante um encontro com fãs no Town Square Theater, espaço dedicado a interações com princesas da Disney, que ela se encontrou com o homem.
“Eu disse a um convidado que não tiraria uma foto com ele por causa da tatuagem inadequada da princesa da Disney”, narrou.
Segundo ela, o visitante entrou na sala durante a apresentação dos fogos de artifício, sendo a única pessoa no momento, além das princesas, dos fotógrafos e de um atendente. Ao se aproximar, ele disse que queria lhe mostrar a tatuagem.
A intérprete, sem imaginar o conteúdo, concordou em olhar. O que viu, no entanto, a deixou chocada. “Era uma foto ousada, para dizer o mínimo, da Rapunzel com apenas o cabelo cobrindo as partes íntimas e algumas coisas sugestivamente adultas acontecendo”, descreveu.
Katrina percebeu ainda que o homem tinha o corpo coberto por outras tatuagens de princesas em contextos sexualizados.
Após mostrar a tatuagem, o visitante pediu um abraço e, em seguida, uma foto, mas ela recusou. O homem também tentou se aproximar de outra princesa, mas foi interrompido pela intérprete da Rapunzel, que avisou o atendente sobre a situação.
“Expliquei: ‘Você precisa chamar um gerente. Esse cara precisa se cobrir. Nenhum de nós precisa ver fotos assim dos nossos personagens, nem dar um abraço nele ou tirar uma foto ao lado de algo assim para ficar disponível online’”, contou.
Um gerente chegou rapidamente e deu um ultimato ao visitante. Ou ele iria cobrir as tatuagens com roupas de manga comprida e calças ou deixar o parque acompanhado por seguranças. Não se sabe qual foi a escolha do homem, mas ele deixou o local visivelmente irritado.
A ex-princesa reconheceu que temeu sofrer represálias, mas recebeu suporte da equipe. “Foi definitivamente chocante para mim, e fiquei preocupada que pudesse ter problemas. Felizmente, minha equipe me apoiou”, afirmou.
Quantas são as princesas da Disney?
- Branca de Neve (de “Branca de Neve e os sete anões”, de 1937) - Princesa por nascimento;
- Cinderela (de “Cinderela”, de 1950) - Princesa por casamento;
- Aurora (de “A bela adormecida”, de 1969) - Princesa por nascimento;
- Ariel (de “A pequena sereia”, de 1989) - Princesa por nascimento (filha do Rei Tritão);
- Bela (de “A Bela e a Fera”, de 1991) - Princesa por casamento (casa-se com a Fera, que é príncipe);
- Jasmine (de “Aladdin”, de 1992) - Princesa por nascimento (filha do sultão);
- Pocahontas (de “Pocahontas”, de 1995) - Princesa por nascimento (filha do chefe Powhatan);
- Mulan (de “Mulan”, de 1998) - Não é princesa por nascimento ou casamento, mas é reconhecida por sua coragem e heroísmo;
- Tiana (de “A princesa e o sapo”, de 2009) - Princesa por casamento (casa-se com o príncipe Naveen);
- Rapunzel (de “Enrolados”, de 2010) - Princesa por nascimento (filha dos reis Frederico e Arianna);
- Mérida (de “Valente”, de 2012) - Princesa por nascimento (filha do rei Fergus e da rainha Elinor);
- Moana (de “Moana: um mar de aventuras”, de 2016) - Princesa por nascimento (filha do chefe Tui e Sina);
- Raya (de “Raya e o último dragão”, de 2021) - Princesa por nascimento (filha do chefe Benja).
Embora Anna e Elsa sejam personagens populares da Disney, elas não são consideradas princesas oficiais da franquia Disney Princess. Elsa é uma rainha e Anna é uma princesa, mas ambas não foram incluídas na linha oficial de princesas da Disney.