Assine
overlay
Início Internacional
NEGOU A TIRAR FOTO

Princesa da Disney expõe encontro bizarro com fã com tatuagem estranha

Homem se aproximou de Rapunzel mostrando uma tatuagem da princesa nua

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/08/2025 11:16

compartilhe

Siga no
x
Rapunzel, de 'Enrolados', é uma das princesas oficiais da Disney
Rapunzel, de 'Enrolados', é uma das princesas oficiais da Disney crédito: Disney

Um momento de conto de fadas tornou-se em um pesadelo para uma jovem chamada Katrina. Ela tinha 19 anos e trabalhava na Disney de Orlando, nos Estados Unidos, vestida como a princesa Rapunzel. Tudo era mágico e feliz, até o dia em que ela foi abordada por um visitante exibindo uma tatuagem sexualizada da personagem que interpretava.

@katrinarene11 Disney Character Storytime...The time I had to refuse photos with a Guest because of the inappropriate tattoos they had of the Princesses! so yucky, so gross! #disneyparks #disneyworld #disneymom #disneytok #disneyland #disneycharacters #disneyprincess #disneycharacterstorytime #dcpalumni ? original sound - Katrina

Katrina participou do Disney College Program, um programa de estágio que oferece treinamento e vivência no parque, e cria conteúdo nas redes sociais sobre esse período. Com quase 600 mil seguidores no TikTok, ela contou que foi durante um encontro com fãs no Town Square Theater, espaço dedicado a interações com princesas da Disney, que ela se encontrou com o homem.  

Leia Mais

“Eu disse a um convidado que não tiraria uma foto com ele por causa da tatuagem inadequada da princesa da Disney”, narrou.

Segundo ela, o visitante entrou na sala durante a apresentação dos fogos de artifício, sendo a única pessoa no momento, além das princesas, dos fotógrafos e de um atendente. Ao se aproximar, ele disse que queria lhe mostrar a tatuagem. 

Katrina vestida como Rapunzel enquanto trabalhava na Disney
Katrina vestida como Rapunzel enquanto trabalhava na Disney Reprodução / TikTok

A intérprete, sem imaginar o conteúdo, concordou em olhar. O que viu, no entanto, a deixou chocada. “Era uma foto ousada, para dizer o mínimo, da Rapunzel com apenas o cabelo cobrindo as partes íntimas e algumas coisas sugestivamente adultas acontecendo”, descreveu.

Katrina percebeu ainda que o homem tinha o corpo coberto por outras tatuagens de princesas em contextos sexualizados.

Após mostrar a tatuagem, o visitante pediu um abraço e, em seguida, uma foto, mas ela recusou. O homem também tentou se aproximar de outra princesa, mas foi interrompido pela intérprete da Rapunzel, que avisou o atendente sobre a situação.

“Expliquei: ‘Você precisa chamar um gerente. Esse cara precisa se cobrir. Nenhum de nós precisa ver fotos assim dos nossos personagens, nem dar um abraço nele ou tirar uma foto ao lado de algo assim para ficar disponível online’”, contou.

Um gerente chegou rapidamente e deu um ultimato ao visitante. Ou ele iria cobrir as tatuagens com roupas de manga comprida e calças ou deixar o parque acompanhado por seguranças. Não se sabe qual foi a escolha do homem, mas ele deixou o local visivelmente irritado.

A ex-princesa reconheceu que temeu sofrer represálias, mas recebeu suporte da equipe. “Foi definitivamente chocante para mim, e fiquei preocupada que pudesse ter problemas. Felizmente, minha equipe me apoiou”, afirmou.

O canal de YouTube ‘DreamyAI’ usou a inteligência artificial para criar um universo onde as clássicas princesas da Disney se transformam em heroínas do mundo da Marvel. -Reprodução/Canal no Youtube DreamyIA
O canal de YouTube ‘DreamyAI’ usou a inteligência artificial para criar um universo onde as clássicas princesas da Disney se transformam em heroínas do mundo da Marvel. Reprodução/Canal no Youtube DreamyIA
A Disney Ã© uma empresa multinacional de mÃ­dia sediada nos Estados Unidos e responsÃ¡vel por produzir alguns dos principais desenhos que fizeram - e ainda fazem - parte da infÃ¢ncia de diversas geraÃ§Ãµes. -The Walt Disney Company/Wikimedia Commons
A Disney Ã© uma empresa multinacional de mÃ­dia sediada nos Estados Unidos e responsÃ¡vel por produzir alguns dos principais desenhos que fizeram - e ainda fazem - parte da infÃ¢ncia de diversas geraÃ§Ãµes. The Walt Disney Company/Wikimedia Commons
Em 2009, a empresa comprou uma concorrente, a Marvel por mais de quatro bilhões de dólares. Assim, passou a não precisar financiar seus próprios filmes, já que dependia do lucro pela venda de entradas no cinema para produzir novas obras cinematográficas.-Divulgação
Em 2009, a empresa comprou uma concorrente, a Marvel por mais de quatro bilhões de dólares. Assim, passou a não precisar financiar seus próprios filmes, já que dependia do lucro pela venda de entradas no cinema para produzir novas obras cinematográficas. Divulgação
O grande trabalho dessa fusão foi a consolidação da saga ‘Os Vingadores’ , que atingiu o auge com ‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018) e ‘Vingadores: Ultimato’ (2019) (foto).-
O grande trabalho dessa fusão foi a consolidação da saga ‘Os Vingadores’ , que atingiu o auge com ‘Vingadores: Guerra Infinita’ (2018) e ‘Vingadores: Ultimato’ (2019) (foto).
A franquia das princesas lançada em 2000 é um dos exemplos de sucesso da companhia. Veja, então, como o canal de YouTube ‘DreamyAI’ criou heroínas baseadas nessas princesas usando I.A. -Disney Princess / Wikimedia Commons
A franquia das princesas lançada em 2000 é um dos exemplos de sucesso da companhia. Veja, então, como o canal de YouTube ‘DreamyAI’ criou heroínas baseadas nessas princesas usando I.A. Disney Princess / Wikimedia Commons
Anna, uma das protagonistas dos filmes ‘Frozen’. Nas produções originais ela não tem poder, mas com a inteligência artificial ganha a capacidade de manusear o fogo.-Youtube Canal Dreamy AI
Anna, uma das protagonistas dos filmes ‘Frozen’. Nas produções originais ela não tem poder, mas com a inteligência artificial ganha a capacidade de manusear o fogo. Youtube Canal Dreamy AI
Ariel, principal personagem de ‘A Pequena Sereia’, recebe o poder de respirar na água.-Youtube Canal Dreamy AI
Ariel, principal personagem de ‘A Pequena Sereia’, recebe o poder de respirar na água. Youtube Canal Dreamy AI
Aurora, que é vítima do feitiço de Malévola em ‘A Bela Adormecida’, se torna capaz de controlar os sonhos nesse novo universo.-Youtube Canal Dreamy AI
Aurora, que é vítima do feitiço de Malévola em ‘A Bela Adormecida’, se torna capaz de controlar os sonhos nesse novo universo. Youtube Canal Dreamy AI
Bela, uma menina de 17 anos que se oferece como moeda de troca para a libertação de seu pai em "A Bela e A Fera", ganha o poder de se transformar em uma fera.-Youtube Canal Dreamy AI
Bela, uma menina de 17 anos que se oferece como moeda de troca para a libertação de seu pai em "A Bela e A Fera", ganha o poder de se transformar em uma fera. Youtube Canal Dreamy AI
Primeira princesa da Disney e protagonista de um longa-metragem da empresa, Branca de Neve ganha a habilidade de se comunicar com animais.-Youtube Canal Dreamy AI
Primeira princesa da Disney e protagonista de um longa-metragem da empresa, Branca de Neve ganha a habilidade de se comunicar com animais. Youtube Canal Dreamy AI
Cinderela, uma jovem de 19 anos, que virou escrava de sua madrasta após a morte do seu pai, recebe uma armadura que pode transformá-la em qualquer coisa.-Youtube Canal Dreamy AI
Cinderela, uma jovem de 19 anos, que virou escrava de sua madrasta após a morte do seu pai, recebe uma armadura que pode transformá-la em qualquer coisa. Youtube Canal Dreamy AI
Elsa, a outra personagem principal do filme "Frozen", nasceu com o poder de criar gelo e neve, que foi mantido pela inteligência artificial.-Youtube Canal Dreamy AI
Elsa, a outra personagem principal do filme "Frozen", nasceu com o poder de criar gelo e neve, que foi mantido pela inteligência artificial. Youtube Canal Dreamy AI
A ousada Jasmine, de "Aladdin", de 16 anos, filha do Sultão que desafiava as tradições da família, ganha o poder do fogo de tigre.-Youtube Canal Dreamy AI
A ousada Jasmine, de "Aladdin", de 16 anos, filha do Sultão que desafiava as tradições da família, ganha o poder do fogo de tigre. Youtube Canal Dreamy AI
Merida, de "Valente", é mais uma princesa que não deseja ter o seu destino determinado por terceiros. A inteligência artificial a transforma em uma mestra arqueira.-Youtube Canal Dreamy AI
Merida, de "Valente", é mais uma princesa que não deseja ter o seu destino determinado por terceiros. A inteligência artificial a transforma em uma mestra arqueira. Youtube Canal Dreamy AI
Moana, destemida princesa, se aventura pelo mar com o objetivo de salvar a sua nação de uma praga. Na simulação, ela virou uma espécie de Avatar, já que recebe o poder de dominar os elementos.-Youtube Canal Dreamy AI
Moana, destemida princesa, se aventura pelo mar com o objetivo de salvar a sua nação de uma praga. Na simulação, ela virou uma espécie de Avatar, já que recebe o poder de dominar os elementos. Youtube Canal Dreamy AI
Mulan é a primeira personagem principal criada pela Disney que se tornou uma princesa graças a uma proeza heroica. Ela se disfarçou de homem e foi defender a China no lugar de seu pai, que estava velho e doente. Com a inteligência artificial, Mulan é transformada em uma mestre em artes marciais. -Youtube Canal Dreamy AI
Mulan é a primeira personagem principal criada pela Disney que se tornou uma princesa graças a uma proeza heroica. Ela se disfarçou de homem e foi defender a China no lugar de seu pai, que estava velho e doente. Com a inteligência artificial, Mulan é transformada em uma mestre em artes marciais. Youtube Canal Dreamy AI
Pocahontas, a única filha do chefe da tribo, se apaixonou por um dos colonos ingleses que tentavam dominar o território. Juntos, os dois conseguem acabar com a guerra pela terra natal da princesa, que recebe o poder de controlar as plantas na simulação.-Youtube Canal Dreamy AI
Pocahontas, a única filha do chefe da tribo, se apaixonou por um dos colonos ingleses que tentavam dominar o território. Juntos, os dois conseguem acabar com a guerra pela terra natal da princesa, que recebe o poder de controlar as plantas na simulação. Youtube Canal Dreamy AI
Rapunzel, de "Enrolados", é prisioneira na torre de um castelo. A vilã Gothel, uma velha, usa a magia dos cabelos da princesa para conservar sua juventude. Com a inteligência artificial, Rapunzel ganha o poder de uma luz que tem a capacidade de curar as pessoas.-Youtube Canal Dreamy AI
Rapunzel, de "Enrolados", é prisioneira na torre de um castelo. A vilã Gothel, uma velha, usa a magia dos cabelos da princesa para conservar sua juventude. Com a inteligência artificial, Rapunzel ganha o poder de uma luz que tem a capacidade de curar as pessoas. Youtube Canal Dreamy AI
Tiana, a protagonista, de "A Princesa e o Sapo", de 19 anos, almeja abrir o seu próprio restaurante em Nova Orleans. No momento em que está perto de alcançar o seu objetivo se transforma em um sapo. Até por isso, na simulação ela recebe o poder de agilidade e salto. -Youtube Canal Dreamy AI
Tiana, a protagonista, de "A Princesa e o Sapo", de 19 anos, almeja abrir o seu próprio restaurante em Nova Orleans. No momento em que está perto de alcançar o seu objetivo se transforma em um sapo. Até por isso, na simulação ela recebe o poder de agilidade e salto. Youtube Canal Dreamy AI

Quantas são as princesas da Disney?

  • Branca de Neve (de “Branca de Neve e os sete anões”, de 1937) - Princesa por nascimento;
  • Cinderela (de “Cinderela”, de 1950) - Princesa por casamento;
  • Aurora (de “A bela adormecida”, de 1969) - Princesa por nascimento;
  • Ariel (de “A pequena sereia”, de 1989) - Princesa por nascimento (filha do Rei Tritão);
  • Bela (de “A Bela e a Fera”, de 1991) - Princesa por casamento (casa-se com a Fera, que é príncipe);
  • Jasmine (de “Aladdin”, de 1992) - Princesa por nascimento (filha do sultão);
  • Pocahontas (de “Pocahontas”, de 1995) - Princesa por nascimento (filha do chefe Powhatan);
  • Mulan (de “Mulan”, de 1998) - Não é princesa por nascimento ou casamento, mas é reconhecida por sua coragem e heroísmo;
  • Tiana (de “A princesa e o sapo”, de 2009) - Princesa por casamento (casa-se com o príncipe Naveen);
  • Rapunzel (de “Enrolados”, de 2010) - Princesa por nascimento (filha dos reis Frederico e Arianna);
  • Mérida (de “Valente”, de 2012) - Princesa por nascimento (filha do rei Fergus e da rainha Elinor);
  • Moana (de “Moana: um mar de aventuras”, de 2016) - Princesa por nascimento (filha do chefe Tui e Sina);
  • Raya (de “Raya e o último dragão”, de 2021) - Princesa por nascimento (filha do chefe Benja).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora Anna e Elsa sejam personagens populares da Disney, elas não são consideradas princesas oficiais da franquia Disney Princess. Elsa é uma rainha e Anna é uma princesa, mas ambas não foram incluídas na linha oficial de princesas da Disney. 

Tópicos relacionados:

assedio-sexual disney estados-unidos mundo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay