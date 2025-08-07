Conheça os variados parques da Disney em diferentes lugares

Foi no parque na Califórnia que, em 22/4/2022, um dragão de 10 metros de altura, personagem do filme "Malévola", pegou fogo assustando os visitantes. O fogo começou durante show com água e fogos de artifícios. Não houve feridos. E fum fato assim é raro. Tudo costuma funcionar com perfeição. Foto: Reprodução G1