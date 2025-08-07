Flipar
Conheça os variados parques da Disney em diferentes lugares
Um deles é o Disneyland Park, o primeiro a ser inaugurado, em 17 de julho de 1955. Foto: CrispyCream27 - Wikimédia Commons
É o único parque temático projetado e construído sob a supervisão direta de Walt Disney Foto: Flickr Orange County Archives
E o outro parque do complexo é o Disney California Adventure Park, inaugurado em 8 de fevereiro de 2001. Foto: CrispyCream27 - Wikimédia Commons
Foi no parque na Califórnia que, em 22/4/2022, um dragão de 10 metros de altura, personagem do filme "Malévola", pegou fogo assustando os visitantes. O fogo começou durante show com água e fogos de artifícios. Não houve feridos. E fum fato assim é raro. Tudo costuma funcionar com perfeição. Foto: Reprodução G1
O Grizzly Peak é um pico montanhoso icônico que marca a paisagem do Disney California Adventure Foto: Site Disney Parks
O Disneyland Resort é um enorme complexo de brinquedos, restaurantes, hotéis e lojas para famílias que tem como tema a Disney. Foto: Flickr Joel
O resort fica na cidade de Anaheim - Seu nome é a junção de "Ana", do Rio Santa Ana, e "Heim", que significa "casa" em alemão. Foto: Flickr NC3D
A cidade, conhecida por abrigar o parque Disney, tem 131 kmÂ² e 336 mil moradores. Tem um litoral bonito, com praias atraentes. Foto: Imagem de Wonita or Troy Janzen por Pixabay
O resort tem três hotéis internos (Disney's Grand Californian Hotel & Spa, Disneyland Hotel e Disney's Paradise Pier Hotel) Foto: Flickr Tiley Disney12, Steven Miller e R Kurmann
Além do complexo na Califórnia, Disney tem outros cinco parques de diversões pelo mundo. Veja quais são: Foto: Reprodução Disneyland Park
Walt Disney World, em Orlando, na Flórida - É o maior complexo de entretenimento e parques temáticos do mundo. Inaugurado em 1971, inclui quatro parques principais (Magic Kingdom, EPCOT, Disney's Hollywood Studios e Disney's Animal Kingdom). Foto: Flickr Jeffrey Zeldman
Além disso, possui resorts, áreas de compras e atividades recreativas. É um dos destinos turísticos mais visitados e celebrados por sua magia e inovação. Foto: Jedi94 - wikimedia commons
Disneyland, em Paris, na França - Inaugurada em 1992 nos arredores de Paris, é o principal parque temático da Europa. O complexo inclui dois parques (Disneyland Park e Walt Disney Studios Park). Foto: Flickr Gilbert Sopakuwa
A Disney de Paris tem hotéis, áreas de compras e entretenimento. Conhecida por sua combinação de charme europeu e a magia da Disney, atrai milhões de visitantes anualmente. Foto: flightlog - DSC_0272 wikimedia commons
Tokyo Disneyland, em Tóquio, no Japão - Inaugurada em 1983 em Urayasu, próximo a Tóquio, é o primeiro parque da Disney fora dos Estados Unidos. Parte do Tokyo Disney Resort, inclui o parque irmão Tokyo DisneySea, Além das áreas de entretenimento, a Disney de Tóquio tem hotéis temáticos. Foto: Dquai - Wikimédia Commons
Shanghai Disney Resort, em Xangai, na China. Inaugurado em 2016 em Xangai, é o primeiro parque da Disney na China continental. Foto: Reprodução/ 2LC- PER
Hong Kong Disneyland, em Hong Kong, unidade autônoma no sudeste da China. Inaugurada em 2005, é o primeiro parque temático da Disney na China e está localizada na ilha de Lantau, em Hong Kong. Com atrações icônicas e elementos culturais locais. Foto: Divulgação Hong Kong Disneyland
O parque é conhecido por sua ambientação mais intimista e experiências exclusivas, como o Mystic Manor. Combina a magia da Disney com tradições asiáticas. Foto: AMN47 wikimedia commons