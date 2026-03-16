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‘Disney Brasileira’ e seu ambicioso plano de expansão; veja parques da Disney mundo afora

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Redação Flipar
  • <p>Esse plano de expansão representa o maior investimento já realizado pelo parque desde sua fundação. Isso reflete confiança no potencial do turismo de parques no Brasil. Dessa forma, espera-se um ciclo de crescimento econômico, com geração de empregos e novos negócios na região.</p> <p> </p>

    Esse plano de expansão representa o maior investimento já realizado pelo parque desde sua fundação. Isso reflete confiança no potencial do turismo de parques no Brasil. Dessa forma, espera-se um ciclo de crescimento econômico, com geração de empregos e novos negócios na região.

     

     Foto: Divulgação
  • <p>Na nova área, brinquedos interativos, shows musicais e encontros com personagens criarão um ambiente envolvente. Com isso, as crianças terão a oportunidade de viver momentos inesquecíveis em um espaço pensado especialmente para elas.</p> <p> </p>

    Na nova área, brinquedos interativos, shows musicais e encontros com personagens criarão um ambiente envolvente. Com isso, as crianças terão a oportunidade de viver momentos inesquecíveis em um espaço pensado especialmente para elas.

     

     Foto: Divulgação
  • <p>A primeira grande novidade será inaugurada em 2026: uma área temática exclusiva dedicada à Galinha Pintadinha. Dessa forma, o parque celebra seus 35 anos com uma atração voltada ao público infantil e reforça o compromisso com o entretenimento familiar, ampliando sua oferta para diferentes faixas etárias.</p> <p> </p>

    A primeira grande novidade será inaugurada em 2026: uma área temática exclusiva dedicada à Galinha Pintadinha. Dessa forma, o parque celebra seus 35 anos com uma atração voltada ao público infantil e reforça o compromisso com o entretenimento familiar, ampliando sua oferta para diferentes faixas etárias.

     

     Foto: Divulgação
  • <p>Em parceria com a Paramount, o parque lançará em 2028 o maior espaço do mundo dedicado ao Bob Esponja. Essa iniciativa traz uma experiência imersiva no fundo do mar, com atrações que prometem surpreender visitantes de todas as idades.</p>

    Em parceria com a Paramount, o parque lançará em 2028 o maior espaço do mundo dedicado ao Bob Esponja. Essa iniciativa traz uma experiência imersiva no fundo do mar, com atrações que prometem surpreender visitantes de todas as idades.

     Foto: Divulgação
  • <p>O destaque da área será uma montanha-russa ultra tecnológica, com múltiplos lançamentos que simulam movimentos de ida e volta. Com isso, o parque introduz uma atração inédita no Brasil, elevando o padrão de inovação.</p> <p> </p>

    O destaque da área será uma montanha-russa ultra tecnológica, com múltiplos lançamentos que simulam movimentos de ida e volta. Com isso, o parque introduz uma atração inédita no Brasil, elevando o padrão de inovação.

     

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>A tecnologia de ponta e o design arrojado da montanha-russa reforçam a posição do parque como referência mundial em lazer e entretenimento. Assim, o Beto Carrero World amplia sua relevância no cenário no segmento e se aproxima dos grandes complexos internacionais de diversão.</p> <p> </p>

    A tecnologia de ponta e o design arrojado da montanha-russa reforçam a posição do parque como referência mundial em lazer e entretenimento. Assim, o Beto Carrero World amplia sua relevância no cenário no segmento e se aproxima dos grandes complexos internacionais de diversão.

     

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Além das atrações, o plano inclui a construção de três hotéis, totalizando 600 apartamentos. Dessa forma, o parque oferece hospedagem integrada, garantindo comodidade para que o visitante desfrute de lazer sem preocupações com deslocamentos e explore todas as atrações, fortalecendo a experiência completa.</p>

    Além das atrações, o plano inclui a construção de três hotéis, totalizando 600 apartamentos. Dessa forma, o parque oferece hospedagem integrada, garantindo comodidade para que o visitante desfrute de lazer sem preocupações com deslocamentos e explore todas as atrações, fortalecendo a experiência completa.

     Foto: Divulgação
  • <p>A integração entre entretenimento e hospedagem deve impulsionar o turismo em Santa Catarina. Com isso, a região se consolida como polo de referência em lazer e economia, atraindo visitantes. Cria-se, portanto, um ciclo positivo de consumo, aumentando significativamente as receitas.</p>

    A integração entre entretenimento e hospedagem deve impulsionar o turismo em Santa Catarina. Com isso, a região se consolida como polo de referência em lazer e economia, atraindo visitantes. Cria-se, portanto, um ciclo positivo de consumo, aumentando significativamente as receitas.

     Foto: Divulgação
  • <p>O projeto combina inovação tecnológica com a tradição do parque. Assim, personagens queridos e novas atrações se unem para criar experiências únicas, mantendo viva a essência do Beto Carrero World.</p> <p> </p>

    O projeto combina inovação tecnológica com a tradição do parque. Assim, personagens queridos e novas atrações se unem para criar experiências únicas, mantendo viva a essência do Beto Carrero World.

     

     Foto: Reprodução de Imagem Gerada Por Inteligência Artificial
  • <p>A colaboração com empresas como a Paramount demonstra a busca por parcerias globais. Assim, o parque se insere em um contexto internacional, elevando sua visibilidade e credibilidade no setor. Com inaugurações previstas para os próximos anos, o parque reforça seu compromisso em oferecer momentos inesquecíveis.</p>

    A colaboração com empresas como a Paramount demonstra a busca por parcerias globais. Assim, o parque se insere em um contexto internacional, elevando sua visibilidade e credibilidade no setor. Com inaugurações previstas para os próximos anos, o parque reforça seu compromisso em oferecer momentos inesquecíveis.

     Foto: Divulgação
  • <p>Atualmente, existem 12 parques temáticos da Disney espalhados pelo planeta, em seis cidades e quatro países. O parque da mais famoso do mundo com certeza fica em Orlando, o Disney World. Mas cada complexo tem seu próprio estilo e atrações, mas todos compartilham a magia que inspira o Beto Carrero World em sua expansão.</p> <p> </p>

    Atualmente, existem 12 parques temáticos da Disney espalhados pelo planeta, em seis cidades e quatro países. O parque da mais famoso do mundo com certeza fica em Orlando, o Disney World. Mas cada complexo tem seu próprio estilo e atrações, mas todos compartilham a magia que inspira o Beto Carrero World em sua expansão.

     

     Foto: Divulgação
  • <p>Orlando (EUA) –  A mais famosa Disney no mundo inteiro. Inaugurado em 1971 com o parque Magic Kingdom, o Walt Disney World Resort é o maior dos complexos. Além do Castelo da Cinderela, o visitante encontra o Animal Kingdom, o EPCOT e o Hollywood Studios, além de dois parques aquáticos. Sinônimo de magia e sonho para milhões de pessoas.</p> <p> </p>

    Orlando (EUA) –  A mais famosa Disney no mundo inteiro. Inaugurado em 1971 com o parque Magic Kingdom, o Walt Disney World Resort é o maior dos complexos. Além do Castelo da Cinderela, o visitante encontra o Animal Kingdom, o EPCOT e o Hollywood Studios, além de dois parques aquáticos. Sinônimo de magia e sonho para milhões de pessoas.

     

     Foto: Divulgação
  • <p>CalifÃ³rnia (EUA) – Localizada em Anaheim, a Disneyland CalifÃ³rnia foi inaugurada em 1955 e Ã© o Ãºnico parque que Walt Disney viu funcionando em vida. O complexo reÃºne dois parques: o Disneyland, com o Castelo da Bela Adormecida, e o California Adventure, que celebra cultura e histÃ³ria californiana. TradiÃ§Ã£o e inovaÃ§Ã£o se encontram em um destino icÃŽnico.</p>

    CalifÃ³rnia (EUA) – Localizada em Anaheim, a Disneyland CalifÃ³rnia foi inaugurada em 1955 e Ã© o Ãºnico parque que Walt Disney viu funcionando em vida. O complexo reÃºne dois parques: o Disneyland, com o Castelo da Bela Adormecida, e o California Adventure, que celebra cultura e histÃ³ria californiana. TradiÃ§Ã£o e inovaÃ§Ã£o se encontram em um destino icÃŽnico.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Paris (França) – Inaugurada em 1992, a Disneyland Paris é o único complexo da Disney na Europa. Com dois parques, o Disneyland, que abriga o Castelo da Bela Adormecida, e o Walt Disney Studios, inspirado em Orlando, o destino combina a magia clássica com toques franceses, atraindo visitantes de todo o continente.</p>

    Paris (França) – Inaugurada em 1992, a Disneyland Paris é o único complexo da Disney na Europa. Com dois parques, o Disneyland, que abriga o Castelo da Bela Adormecida, e o Walt Disney Studios, inspirado em Orlando, o destino combina a magia clássica com toques franceses, atraindo visitantes de todo o continente.

     Foto: Heather Cowper /Wikimédia Commons
  • <p>Tóquio (Japão) – Aberto em 1983 em Urayasu, próximo a Tóquio, o Tokyo Disney Resort conta com dois parques: o Disneyland e o DisneySea. Inspirado na Disneyland Califórnia, mas com o castelo do Magic Kingdom, o complexo mistura referências ocidentais com elementos da cultura japonesa, criando uma experiência única e encantadora.</p>

    Tóquio (Japão) – Aberto em 1983 em Urayasu, próximo a Tóquio, o Tokyo Disney Resort conta com dois parques: o Disneyland e o DisneySea. Inspirado na Disneyland Califórnia, mas com o castelo do Magic Kingdom, o complexo mistura referências ocidentais com elementos da cultura japonesa, criando uma experiência única e encantadora.

     Foto: Reprodução de Instagram
  • <p>Hong Kong (China) – Aberto em 2005 na ilha de Lantau, o Hong Kong Disneyland é dividido em áreas como Fantasyland, Adventureland e Tomorrowland. Apesar de ser menor que outros complexos, oferece atrações marcantes e mistura elementos tradicionais da Disney com influências culturais chinesas, criando uma experiência diferenciada.</p>

    Hong Kong (China) – Aberto em 2005 na ilha de Lantau, o Hong Kong Disneyland é dividido em áreas como Fantasyland, Adventureland e Tomorrowland. Apesar de ser menor que outros complexos, oferece atrações marcantes e mistura elementos tradicionais da Disney com influências culturais chinesas, criando uma experiência diferenciada.

     Foto: HK Arun /Wikimédia Commons
  • <p>Xangai (China) – Inaugurado em 2016 em Pudong, o Xangai Disney Resort é o mais novo e grandioso parque da Disney. Com 47 atrações e o maior castelo já construído, que homenageia todas as princesas, o complexo tem o dobro do tamanho da Disneyland Califórnia. Assim, ele simboliza a expansão moderna da marca na Ásia.</p>

    Xangai (China) – Inaugurado em 2016 em Pudong, o Xangai Disney Resort é o mais novo e grandioso parque da Disney. Com 47 atrações e o maior castelo já construído, que homenageia todas as princesas, o complexo tem o dobro do tamanho da Disneyland Califórnia. Assim, ele simboliza a expansão moderna da marca na Ásia.

     Foto: Masane Miyapa/Wikimédia Commons
  • <p>Disneyland Abu Dhabi – Prevista para Yas Island, em Abu Dhabi, em 2030, será o primeiro parque da Disney naquelas regiões. Totalmente coberto e climatizado, o complexo permitirá funcionamento contínuo apesar das altas temperaturas do deserto. Assim, promete impactar o turismo, conectando Abu Dhabi e Dubai em um novo polo de entretenimento.</p>

    Disneyland Abu Dhabi – Prevista para Yas Island, em Abu Dhabi, em 2030, será o primeiro parque da Disney naquelas regiões. Totalmente coberto e climatizado, o complexo permitirá funcionamento contínuo apesar das altas temperaturas do deserto. Assim, promete impactar o turismo, conectando Abu Dhabi e Dubai em um novo polo de entretenimento.

     Foto: Divulgação
  • <p>Diante de tamanha grandeza mundo afora, o Beto Carrero World projeta um futuro de expansão e reconhecimento internacional. Com inovação, tradição e parcerias estratégicas, o parque se consolida como destino imperdível, transformando sonhos em realidade.</p>

    Diante de tamanha grandeza mundo afora, o Beto Carrero World projeta um futuro de expansão e reconhecimento internacional. Com inovação, tradição e parcerias estratégicas, o parque se consolida como destino imperdível, transformando sonhos em realidade.

     Foto: Divulgação
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