Gato 'fujão' fica preso em poltrona e mobiliza bombeiros

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um gato laranja ficou preso em uma poltrona reclinável ao tentar fugir de uma consulta veterinária no Kansas, nos Estados Unidos, no último sábado (21/3). Ele precisou ser resgatado pelo Departamento de Polícia de Overland Park e o pelo corpo de bombeiros local.

Segundo as autoridades, o felino tentou se esconder do dono antes do check-up anual, mas acabou se enfiando na base metálica do móvel, cheia de molas, dobradiças e peças afiadas.

As imagens divulgadas pelos bombeiros mostram o gato preso entre as estruturas da poltrona, miando enquanto os agentes tentavam soltá-lo com cuidado. Em um dos momentos, o animal se agarrou à grade metálica enquanto observava, atento, o trabalho de resgate, incluindo o uso de ferramentas.

A situação exigiu uma solução radical: os bombeiros precisaram serrar a poltrona ao meio para libertar o bichano, com apoio do controle de animais. Apesar do susto, o final foi feliz.

Segundo a polícia, o gato não sofreu ferimentos e, ironicamente, foi levado direto ao veterinário após o resgate, exatamente o que tentava evitar. O episódio viralizou nas redes sociais, com internautas se divertindo com a situação e se identificando.

“Eles fazem de tudo para fugir do veterinário!”, comentou um perfil. “Quem tem gato laranja sabe que isso é rotina”, escreveu outra pessoa.

Situações de gatos fujões não são tão raras quanto parecem. Em 2024, um gato de 17 kg chamado Crumbs também viralizou ao ficar preso em uma sapateira enquanto tentava escapar de um centro de reabilitação para obesidade felina.

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