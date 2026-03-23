História de gato com nanismo chama atenção nas redes
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Após o resgate, exames como ultrassom e radiografia indicaram que ele tem nanismo, o que faz com que mantenha tamanho muito reduzido mesmo na fase adulta. Quando foi encontrado, pesava 360 gramas.Foto: Reprodução Instagram / GeoBeats Animal
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Aos seis meses chegou a 450 gramas e hoje, com cerca de um ano e meio, pesa aproximadamente 900 gramas. O animal também convive com herpes felino, condição que exige cuidados frequentes, embora sua saúde seja considerada estável por veterinários.Foto: Reprodução Instagram / GeoBeats Animal
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Gatos são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes.Foto: Dietmar Ludmann/Unsplash
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Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante.Foto: Site Freepick
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Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros.Foto: Freepik
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Veja curiosidades e características desses felinos, publicadas pelo Hospital Veterinário de Santa Marinho, em Vila Nova de Gaia, Portugal.Foto: Kim Davies Unsplash
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O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções.Foto: Pixabay
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Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos.Foto: freepik
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A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano.Foto: Joanna Fotógrafa/Pixabay
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A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho.Foto: Borna Bevanda Unsplash
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A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada “psi-viagem”. Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola.Foto: Dietmar Ludmann/Unsplash
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O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo.Foto: Imagem de K L por Pixabay
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No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas. Os gatos podem atingir 49 km por hora em curta distância e podem dar saltos cinco vezes sua altura em um único pulo.Foto: Pixabay
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A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Para finalizar a galeria, conheça cinco raças consideradas extremamente espertas.Foto: Reprodução / Instagram
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Gato Siamês – Com corpo esguio, pelagem curta, olhos amendoados e coloração distintiva, a raça siamesa é conhecida por ser sociável e comunicar-se frequentemente com seus tutores.Foto: Meekahoo - wiki commons
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Gato da Birmânia – Possui o corpo musculoso, pelagem sedosa, olhos grandes e redondos. É considerado um gato tranquilo, afetuoso e superinteligente.Foto: grapheum.de - wiki commons
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Gato Angorá – A raça é considerada uma das mais antigas do mundo e chama atenção por sua inteligência. Possui habilidades de salto e agilidade. É amável e elegante. Alguns têm um olho de cada cor.Foto: UrieldaCosta wiki commons
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Gato Abissínio – Conhecido por sua pelagem curta com marcações tabby, corpo atlético e orelhas pontiagudas, é considerado uma das raças mais antigas de gatos domésticos.Foto: Sherman por Pixabay
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Gato Bengal – Essa raça é conhecida por ser a mais inteligente do mundo. Surgiu em 1963 do cruzamento de gato doméstico com gato selvagem na região do Golfo de Bengala – daí seu nome – no sul da Ásia.Foto: domínio público
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