Como os cientistas descobriram que cães e gatos não enxergam bem o verde e o vermelho?

Estudos sobre a visão de cães e gatos mostram que esses animais percebem o mundo de forma diferente dos seres humanos, especialmente em relação às cores verde e vermelha. Essa constatação não surgiu de uma única pesquisa, mas do cruzamento de várias linhas de investigação ao longo de décadas, unindo anatomia, fisiologia, comportamento animal e tecnologia de simulação de visão. Hoje, já se sabe que cães e gatos têm um tipo de daltonismo específico, chamado de dicromacia, que limita a distinção entre tons esverdeados e avermelhados.

Para chegar a esse entendimento, cientistas compararam a estrutura dos olhos humanos com a de diferentes espécies. Enquanto a visão humana é tricomática, baseada em três tipos de cones sensíveis a comprimentos de onda diferentes, cães e gatos contam com apenas dois tipos de cones. Essa característica altera a forma como esses animais identificam as cores, dando maior destaque aos tons de azul e amarelo e reduzindo a sensibilidade ao verde e ao vermelho.

O que a anatomia da retina revela sobre a visão de cães e gatos?

A descoberta da limitação na percepção das cores em cães e gatos começou na análise detalhada da retina, camada do olho onde se encontram os fotorreceptores. Em estudos histológicos, pesquisadores coletam amostras de tecido ocular (geralmente obtidas em necropsias ou procedimentos veterinários) e as observam em microscópios potentes. Nessas análises, é possível contar e mapear a distribuição de dois tipos de células sensíveis à luz: bastonetes e cones.

Os bastonetes são responsáveis pela visão em baixa luminosidade e pela percepção de movimento, enquanto os cones estão ligados à visão de cores. Em cães e gatos, constatou-se uma grande quantidade de bastonetes e uma proporção relativamente menor de cones, em comparação com os humanos. Além disso, a retina desses animais apresenta apenas dois tipos distintos de cones. Essa configuração anatômica sustenta a ideia de uma visão mais adaptada à penumbra e ao movimento do que à discriminação fina de cores.

Outro ponto importante observado na retina é a distribuição espacial dos cones. Em humanos, há uma alta concentração de cones na fóvea, região central responsável pela visão detalhada. Em cães e gatos, a organização é diferente, com áreas especializadas para detecção de movimento no campo de visão amplo. Isso reforça que, para essas espécies, perceber se algo se move é mais relevante do que perceber se algo é verde ou vermelho.

Mais sensíveis a movimento e pouca luz, pets priorizam azul e amarelo na visão – depositphotos.com / pyotr021



Como os cones oculares explicam a dificuldade em ver verde e vermelho?

A análise dos cones oculares avançou com o uso de técnicas de bioquímica e genética. Pesquisadores isolaram as proteínas fotossensíveis (opsinas) presentes nesses cones e mediram a sensibilidade delas a diferentes comprimentos de onda da luz. Em humanos, há cones sensíveis ao azul (curtas ondas), ao verde (médias ondas) e ao vermelho (longas ondas). Em cães e gatos, os estudos indicaram apenas dois picos principais de sensibilidade: um na faixa do azul-violeta e outro na faixa do amarelo-esverdeado.

Em termos práticos, isso significa que o espectro de cores que esses animais conseguem diferenciar é mais estreito. Tons que, para um ser humano, são claramente distintos como um objeto verde e outro vermelho podem parecer muito semelhantes ou até quase neutros para cães e gatos. Esse padrão é comparável ao daltonismo humano do tipo vermelho-verde, em que a percepção de certas cores se sobrepõe.

Pesquisas em genética reforçaram essa interpretação. Ao mapear os genes responsáveis pelas opsinas de cones em diferentes espécies, verificou-se que cães e gatos não possuem o conjunto completo de genes presentes em humanos para a detecção das três faixas principais de cor. Essa evidência molecular confirma o que a anatomia e a fisiologia já sugeriam: a visão de cores nessas espécies é dicromática, com baixa capacidade para separar verde e vermelho.

Quais experimentos comportamentais comprovaram essa limitação de cores?

Além das análises de retina e cones, experimentos comportamentais foram essenciais para verificar como cães e gatos realmente usam a visão no dia a dia. Em muitos estudos, os animais são treinados para escolher entre dois objetos ou luzes em troca de uma recompensa, como alimento ou carinho do tratador. Os testes variam as cores apresentadas, mantendo constantes outros fatores, como forma e posição.

Uma configuração comum desses experimentos inclui:

Apresentar duas luzes ou cartões coloridos, mudando apenas a cor;

Recompensar o animal quando ele seleciona sempre a mesma cor-alvo;

Medir quantas vezes o animal acerta quando as cores são alteradas.

Quando as escolhas envolvem azuis e amarelos, cães e gatos tendem a apresentar bom desempenho após algum treinamento. Porém, quando as opções incluem combinações de verde, vermelho e tonalidades próximas, a taxa de acerto cai ou se torna aleatória, indicando dificuldade de distinção. Esses resultados foram repetidos em diferentes laboratórios e protocolos, reforçando a interpretação de que a percepção dessas cores é limitada.

Outros testes consideram objetos em ambientes mais próximos da rotina, como brinquedos de diferentes cores em um gramado. Em cenários assim, muitos animais respondem mais à forma, ao movimento ou ao contraste com o fundo do que à cor em si. Isso sugere que, na prática, cães e gatos se orientam por pistas visuais diferentes das usadas pela espécie humana.

Estudos mostram que, para cães e gatos, forma e movimento importam mais que cor – depositphotos.com / lifeonwhite



Como a tecnologia moderna simula a visão de cães e gatos?

Com o avanço da tecnologia, especialmente em processamento de imagem, surgiram ferramentas capazes de simular a visão de cães e gatos. Softwares e aplicativos utilizam dados científicos sobre sensibilidade espectral dos cones e distribuição de fotorreceptores para transformar fotografias comuns em imagens aproximadas de como esses animais enxergariam o mesmo ambiente.

Esses recursos aplicam filtros que reduzem ou modificam a intensidade de determinadas faixas de cor, principalmente as relacionadas ao verde e ao vermelho. Assim, uma cena com grama, flores vermelhas e objetos coloridos pode ser convertida em uma versão onde predominam tons amarelados, azulados e acinzentados, representando melhor o que um cão ou gato provavelmente percebe.

Além dos filtros de cor, alguns simuladores ajustam brilho, contraste e nitidez, levando em conta a maior presença de bastonetes e a menor acuidade visual desses animais. Em certos programas, é possível alternar entre visão humana e visão canina ou visão felina, o que ajuda pesquisadores, veterinários e tutores a entenderem melhor o comportamento dos animais e a organizar ambientes de forma mais adequada para eles.

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Essas simulações também servem como uma forma de validação das descobertas científicas. Quando modelos matemáticos baseados em dados anatômicos, fisiológicos e genéticos geram imagens compatíveis com os resultados de experimentos comportamentais, aumenta-se a confiança na descrição da visão desses animais. Assim, a combinação entre estudos de retina, análise dos cones, testes com escolhas de cor e tecnologias de simulação forma um quadro consistente: cães e gatos não enxergam bem o verde e o vermelho, mas possuem uma visão adaptada às necessidades da própria espécie.