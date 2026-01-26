Gato adotado ganha crachá de gerente de apoio emocional em empresa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um gato laranja chamado Miauricio se tornou um dos funcionáriosmais queridos da empresa mexicana Geotest, especializada em engenharia geotécnica. Resgatado pelos trabalhadores do local, o felino foi adotado pela equipe e ganhou o cargo simbólico de “gerente de suporte emocional”, passando a integrar oficialmente o cotidiano do escritório. Além de assinar um contrato, o gato também ganhou um crachá com direito a uma foto vestindo um terno.
A história foi compartilhada no TikTok pelo usuário @lu_iis7 e rapidamente ganhou repercussão. No primeiro vídeo publicado, Miauricio aparece usando capacete e colete de segurança inspecionando o trabalho dos colegas.
Em outra gravação, Miauricio aparece “supervisionando” amostras de concreto no laboratório da empresa — episódio que levou funcionários a batizá-lo temporariamente de Mica. O nome oficial veio depois, em um segundo vídeo.
Na publicação, Miauricio aparece oficialmente incluído na lista de funcionários autorizados da empresa. A foto dele foi adicionada ao mural interno, ao lado das imagens dos demais colaboradores, e ele ganhou um crachá de identificação, com nome, cargo e fotografia.
Em um vídeo de 28 segundos que viralizou, o gato surge tomando banho de sol e se limpando, vestindo um colete laranja feito sob medida e um capacete azul, parte do “uniforme oficial”. Além de se tornar funcionário exemplar da empresa, o gato conquistou fãs no mundo inteiro.
“Ele parece jovem demais para ser gerente, deve ser filho do chefe”, brincou um perfil. “Acariciar conta como assédio no trabalho?”, brincou outro.
Benefícios e atribuições felinas
O contrato fictício “assinado” pelo gato detalha direitos e deveres do gerente de suporte emocional. Segundo o documento, Miauricio começa a trabalhar “quando acordar”, encerra o expediente “quando ficar entediado” e tem direito a pelo menos sete sonecas por dia, além de pausas para alongamento e tempo livre para “olhar para a parede sem motivo aparente”.
Entre os benefícios estão IMSS felino – uma brincadeira com o IMSS (Instituto Mexicano do Seguro Social, equivalente ao INSS no Brasil) –; INFONAVIT felino (Instituto do Fundo Nacional da Habitação para os Trabalhadores, que oferece crédito imobiliário no México); fundo de poupança para alimentação, cartão de compras exclusivo para gatos, bônus de Natal e bônus de férias.
As funções incluem “monitorar acessos com um olhar carinhoso”, “inspecionar mochilas e caixas sem autorização”, “sentar sobre documentos importantes” e “emitir ronrons profissionais”. Em troca, recebe carinho, afagos e atenção — com aumentos condicionados ao “desempenho em receber cafuné”.
A Geotest atua em áreas como estudos geotécnicos e geofísicos, projetos de pavimentação, compactação e controle de qualidade de materiais — um ambiente tradicionalmente técnico e exigente. A presença de Miauricio, segundo os funcionários, ajudou a humanizar a rotina e aliviar o estresse do dia a dia.
Especialistas em bem-estar corporativo apontam que a presença de animais em ambientes de trabalho pode contribuir para reduzir a ansiedade, estimular interações positivas e melhorar o clima organizacional. Embora o cargo seja simbólico, o caso de Miauricio reflete uma tendência crescente de iniciativas voltadas à saúde emocional no trabalho.
Gatos são pets populares em todo o mundo, e também são conhecidos por sua inteligência, exibindo diversas características de astúcia e adaptação aos ambientes. Dietmar Ludmann Unsplash
Suas habilidades de aprendizado e percepção sensorial aguçada são um diferencial. O comportamento independente, curioso e teimoso também é uma característica marcante. Site Freepick
Ao mesmo tempo os gatos demonstram afeto, expressando carinho através de gestos, como o ronronar, o que os transforma em fascinantes companheiros. Freepik
Veja curiosidades e características desses felinos, publicadas pelo Hospital Veterinário de Santa Marinho, em Vila Nova de Gaia, Portugal. Kim Davies Unsplash
Os gatos podem emitir aproximadamente 100 barulhos e sons distintos, enquanto um cachorro produz cerca de 10. Divulgação Petlove
O cérebro de um gato apresenta uma semelhança biológica mais próxima ao cérebro humano do que o cérebro de um cão, compartilhando uma região responsável pelas emoções. Pixabay
Em geral, os gatos vivem até 20 anos, dedicando grande parte de sua vida ao sono, já que passam 2/3 do seu dia dormindo, ou seja, permanecem acordados por aproximadamente 7 anos. freepik
A capacidade auditiva de um felino supera a de um canino, sendo capaz de detectar sons de alta frequência, aproximadamente 2 oitavas acima do alcance humano. Joanna Fotógrafa/Pixabay
A visão dos gatos é dual e esférica: superior em ambientes com contornos indefinidos, mas inferior na percepção de cores em comparação com os humanos. Cientistas sugerem que os gatos podem ver a grama em tons de vermelho. Borna Bevanda Unsplash
A habilidade de um gato retornar ao seu lar é denominada "psi-viagem". Especialistas teorizam que os felinos utilizam a angulação da luz solar ou células magnéticas cerebrais como uma bússola. Dietmar Ludmann Unsplash
Como um gato tem a expectativa de vida de até 20 anos, isso equivale a cerca de um século da vida humana. Roberto Huczek Unsplash
O motivo pelo qual os gatos ronronam permanece incerto. Veterinários sugerem que as cordas vocais vibram na parte mais profunda da garganta, com um músculo na laringe abrindo e fechando a passagem do ar 25 vezes por segundo. Imagem de K L por Pixabay
No planeta, há mais de meio bilhão de gatos de estimação, com cerca de 40 raças oficialmente apuradas. Pixabay
Os gatos podem atingir a velocidade de 49 km por hora em corridas de curta distância e são capazes de dar saltos que correspondem a cinco vezes a sua altura em um único pulo. Imagem de Karsten Paulick por Pixabay
A diversidade de raças de gatos revela características diferentes entre eles, uma delas é a inteligência. Conheça cinco raças que consideradas extremamente espertas. Reprodução / Instagram
Gato Siamês- Com corpo esguio, pelagem curta, olhos amendoados e coloração distintiva, a raça siamesa é conhecida por ser sociável e comunicar-se frequentemente com seus tutores. Meekahoo - wiki commons
Os siamases são vocalizadores expressivos, capazes de aprender comandos complexos. Vivem de 12 a 15 anos e são comuns no Sudeste Asiático. Imagem de Andreas Lischka por Pixabay
Gato da Birmânia- Possui o corpo musculoso, pelagem sedosa, olhos grandes e redondos. É considerado um gato tranquilo, afetuoso e superinteligente. grapheum.de - wiki commons
Muitas vezes é descrito como um "companheiro de sofá". Vivem aproximadamente 16 anos. É considerado sagrado nos templos de Lao Tzu, locais de devoção do Taoísmo. Imagem de Christelle PRIEUR por Pixabay
Gato Angorá- A raça é considerada uma das mais antigas do mundo e chama atenção por sua inteligência. Possui habilidades de salto e agilidade. É amável e elegante. Alguns têm um olho de cada cor. UrieldaCosta wiki commons
Os gatos angorá têm a pelagem longa e sedosa, com predominância do branco e do alaranjado. Eles têm orelhas pontiagudas e corpo elegante. Nativos da Turquia, vivem de 12 a 18 anos. Didi S por Pixabay
Gato Abissínio- Conhecido por sua pelagem curta com marcações tabby, corpo atlético e orelhas pontiagudas, é considerado uma das raças mais antigas de gatos domésticos. Sherman por Pixabay
Sua personalidade é investigativa, esperta, adorando brincadeiras e interação. São oriundos do antigo Egito, e vivem por até 16 anos. Imagem de Inna Sherman por Pixabay
Gato Bengal- Essa raça é conhecida por ser a mais inteligente do mundo. Surgiu em 1963 do cruzamento de gato doméstico com gato selvagem na região do Golfo de Bengala - daí seu nome - no sul da Ásia. O reconhecimento da raça pela Federação Internacional Felina ocorreu em 1985. domínio público
Possui afinidade com brincadeiras na água. Sua pelagem curta e fina é única, com listras e manchas que são resultado do cruzamento. Tem olhos grandes, ovais e geralmente verdes. Imagem de Rumeysa Cinar por Pixabay