Gato adotado ganha crachá de gerente de apoio emocional em empresa

Um gato laranja chamado Miauricio se tornou um dos funcionários mais queridos da empresa mexicana Geotest, especializada em engenharia geotécnica. Resgatado pelos trabalhadores do local, o felino foi adotado pela equipe e ganhou o cargo simbólico de “gerente de suporte emocional”, passando a integrar oficialmente o cotidiano do escritório. Além de assinar um contrato, o gato também ganhou um crachá com direito a uma foto vestindo um terno.

A história foi compartilhada no TikTok pelo usuário @lu_iis7 e rapidamente ganhou repercussão. No primeiro vídeo publicado, Miauricio aparece usando capacete e colete de segurança inspecionando o trabalho dos colegas.

Em outra gravação, Miauricio aparece “supervisionando” amostras de concreto no laboratório da empresa — episódio que levou funcionários a batizá-lo temporariamente de Mica. O nome oficial veio depois, em um segundo vídeo.

Na publicação, Miauricio aparece oficialmente incluído na lista de funcionários autorizados da empresa. A foto dele foi adicionada ao mural interno, ao lado das imagens dos demais colaboradores, e ele ganhou um crachá de identificação, com nome, cargo e fotografia.

Em um vídeo de 28 segundos que viralizou, o gato surge tomando banho de sol e se limpando, vestindo um colete laranja feito sob medida e um capacete azul, parte do “uniforme oficial”. Além de se tornar funcionário exemplar da empresa, o gato conquistou fãs no mundo inteiro.

“Ele parece jovem demais para ser gerente, deve ser filho do chefe”, brincou um perfil. “Acariciar conta como assédio no trabalho?”, brincou outro.

Gerente de apoio emocional, gato laranja tem uniforme e até contrato de trabalho TikTok / reprodução

Benefícios e atribuições felinas

O contrato fictício “assinado” pelo gato detalha direitos e deveres do gerente de suporte emocional. Segundo o documento, Miauricio começa a trabalhar “quando acordar”, encerra o expediente “quando ficar entediado” e tem direito a pelo menos sete sonecas por dia, além de pausas para alongamento e tempo livre para “olhar para a parede sem motivo aparente”.

Entre os benefícios estão IMSS felino – uma brincadeira com o IMSS (Instituto Mexicano do Seguro Social, equivalente ao INSS no Brasil) –; INFONAVIT felino (Instituto do Fundo Nacional da Habitação para os Trabalhadores, que oferece crédito imobiliário no México); fundo de poupança para alimentação, cartão de compras exclusivo para gatos, bônus de Natal e bônus de férias.

As funções incluem “monitorar acessos com um olhar carinhoso”, “inspecionar mochilas e caixas sem autorização”, “sentar sobre documentos importantes” e “emitir ronrons profissionais”. Em troca, recebe carinho, afagos e atenção — com aumentos condicionados ao “desempenho em receber cafuné”.

A Geotest atua em áreas como estudos geotécnicos e geofísicos, projetos de pavimentação, compactação e controle de qualidade de materiais — um ambiente tradicionalmente técnico e exigente. A presença de Miauricio, segundo os funcionários, ajudou a humanizar a rotina e aliviar o estresse do dia a dia.

Especialistas em bem-estar corporativo apontam que a presença de animais em ambientes de trabalho pode contribuir para reduzir a ansiedade, estimular interações positivas e melhorar o clima organizacional. Embora o cargo seja simbólico, o caso de Miauricio reflete uma tendência crescente de iniciativas voltadas à saúde emocional no trabalho.

