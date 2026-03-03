Cheiro de xixi de gato: o guia definitivo para eliminar o odor da casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O cheiro forte e persistente de xixi de gato é um desafio para qualquer tutor. Isso acontece porque a urina felina é composta por ureia, amônia e, principalmente, ácido úrico. Enquanto os dois primeiros componentes são mais fáceis de limpar, o ácido úrico cristaliza e não é solúvel em água, sendo a verdadeira causa do odor que parece nunca desaparecer, reativando-se com a umidade. Mas não se preocupe, eliminar esse cheiro é possível com os métodos e produtos corretos.

A solução mais eficaz: limpadores enzimáticos

Antes de recorrer a receitas caseiras, saiba que a forma mais garantida de remover completamente o odor é usar um limpador enzimático. Esses produtos contêm enzimas que quebram as moléculas de ácido úrico, eliminando a raiz do problema em vez de apenas mascarar o cheiro. Siga sempre as instruções do fabricante para obter os melhores resultados.

Como limpar o xixi de gato em diferentes superfícies

O primeiro passo é sempre o mesmo, independente da superfície: se a urina ainda estiver fresca, absorva o máximo possível com papel toalha ou um pano limpo, sem esfregar para não espalhar.

Pisos frios (cerâmica, porcelanato, vinílico)

Após secar o excesso, aplique o limpador enzimático ou uma solução de água e vinagre branco em partes iguais. Deixe agir por alguns minutos e depois seque com um pano limpo.

Pisos de madeira e laminados

A madeira exige cuidado extra para não ser danificada pela umidade. Absorva a urina rapidamente e aplique o limpador enzimático com moderação, testando antes em uma área pequena e escondida. Evite deixar qualquer líquido acumular e seque completamente a área ao final.

Tapetes, sofás e estofados

Esses são os locais mais desafiadores. Após absorver o excesso de urina, sature generosamente a área com o limpador enzimático, garantindo que o produto penetre todas as camadas atingidas pelo xixi. Cubra com um plástico para manter a área úmida e deixe o produto agir por várias horas, ou conforme a indicação da embalagem. Depois, use um aspirador de líquidos ou um pano limpo para remover o excesso de produto e deixe secar naturalmente.

A manutenção adequada da caixa de areia é fundamental para evitar problemas com odores e garantir o bem-estar felino. Aida Makhmudova

Alternativas caseiras: o que usar com cautela

Se não tiver um produto enzimático à mão, algumas soluções caseiras podem ajudar, mas exigem cuidado.

Vinagre e Bicarbonato de Sódio: Uma pasta de bicarbonato de sódio ou uma solução de vinagre branco e água podem ajudar a neutralizar o odor de amônia em manchas recentes. Aplique, deixe agir e remova. No entanto, eles não eliminam o ácido úrico completamente.

Água Oxigenada 10 volumes: Ela pode ser eficaz, mas é um agente alvejante. Use apenas como último recurso e sempre teste em uma área escondida antes. É mais segura para ser usada em tecidos de cor clara e resistentes, como algodão, ou em superfícies que não mancham. Misture uma parte de água oxigenada com três partes de água e uma gota de detergente neutro.

O que evitar: Nunca use produtos à base de amônia ou alvejantes clorados. O cheiro da amônia pode incentivar o gato a urinar no mesmo lugar novamente, e o cloro é tóxico para os pets.

Entendendo o comportamento: por que o gato urina no lugar errado?

Limpar é apenas parte da solução. É crucial entender por que o comportamento acontece para evitar que se repita. Algumas causas comuns incluem:

Problemas de saúde: Infecções do trato urinário, pedras na bexiga ou outras condições médicas podem causar dor, fazendo com que o gato associe a caixa de areia a algo negativo.

Caixa de areia : Pode estar suja, pequena demais, em um local barulhento ou o tipo de areia pode incomodar o pet.

Estresse e ansiedade: Mudanças na rotina, um novo membro na família (humano ou animal) ou outros fatores de estresse podem levar ao comportamento.

Marcação de território: Machos não castrados são mais propensos a borrifar urina para marcar território, mas fêmeas e machos castrados também podem fazê-lo.

Se o problema persistir mesmo após ajustar a rotina e garantir a limpeza da caixa, uma consulta com um médico veterinário é fundamental. Apenas um profissional poderá descartar causas médicas e orientar sobre possíveis questões comportamentais.

